Campo-grandense relata drama nas enchentes em SC: "sensação de tristeza"

Campo Grande

Com o show "Pau, Pedra e Corda", o multiartista retorna no dia 31 de janeiro ao Teatro Mundo

Reprodução/Marithê do Céu

Cerca de 112 dias após o cantor Begèt De Lucena ter sido esfaqueado na região central, ele retorna ao palco com o show “Pau, Pedra e Corda”, que promete retratar a sonoridade crua do Cygano.

O retorno está marcado para o dia 31 de janeiro, exatos três meses depois de o cantor ter precisado se afastar para cuidar da saúde. Como bem acompanhou o Correio do Estado, o músico foi esfaqueado na madrugada do dia 11 de outubro.

Com ingressos a partir de R$ 40, toda a bilheteria arrecadada será destinada ao cantor para ajudá-lo a se restabelecer dos dias em que precisou ficar no “estaleiro”.

Cabe ressaltar que em novembro do ano passado, o cantor foi contratado como atraão principal de um veículo de notícias, entretanto, essa apresentação marca o reencontro de Begèt De Lucena com o público campo-grandense.

Artista

De origem pernambucana, Begèt chegou à Mato Grosso do Sul ainda aos nove anos e a partir dos 11 passou a tocar violão e escrever sua história pela cultura sul-mato-grossense.

Tendo faixa até mesmo junto do ícone Ney Matogrosso, Begèt há tempos marca os calendários culturais locais, sendo atração de caraterísticos festivais de MS, como o "América do Sul Pantanal" e até a mais recente edição do Festival de Inverno de Bonito (FIB).

Entenda



Como registrado em boletim, Begèt estaria no bar com sua irmã e uma amiga, consumindo bebida como muitos outros, quando a vítima se afastou da presença das duas e só foi novamente visualizada cerca de 30 minutos depois.

Nesse ponto, Begèt, segundo informações policiais, já estava sendo esfaqueada e agredida por outros três homens, socorrido em seguida por sua irmã até o carro, momento em que os acusados partiram também para cima dela.

Mesmo com os agressores indo contra as mulheres e o veículo em que estavam, os três conseguiram sair do local e foram em busca de atendimento médico.

Atingido pelo "instrumento perfuro cortante" na região das costas e do abdômen, Begèt deu entrada no hospital com uma hemorragia causada pelos ferimentos.

Importante explicar que, ainda que essa prática, enquadrada como tentativa de homicídio, tenha acontecido ainda nas primeiras horas da madrugada, o boletim de ocorrência só foi registrada após às 06h.

Comunicados, os agentes policiais foram até o ponto do crime, sendo que o bar já estava fechado; não tinha qualquer testemunha no local que tenha presenciado os fatos.

Inclusive, após ser acionado pelo Centro de Operações (COPOM), equipes da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídios (DHPP) foram até o bar e confirmaram que o local não estava preservado.

Porém, como detalha o investigador da DHPP, Felipe Zeferino, foi possível localizar uma mancha de sangue na esquina da Rua General Mello com 14 de Julho.

Serviço



Pau, Pedra e Corda

Local: Estação Cultural Teatro do Mundo

Hora: 20h

Assine o Correio do Estado