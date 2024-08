Candidatos do Enem dos Concursos que levaram caderno de questões serão eliminados

MATO GROSSO DO SUL

Depois da fêmea "Miranda", macho de 70 kg batizado de Antã foi para o mesmo hospital veterinário da "colega", a unidade Ayty, referência em animais silvestres na América Latina

Cerca de quatro dias após o primeiro resgate de uma onça-pintada vítima dos incêndios na região do Pantanal, um segundo felino da mesma espécie, dessa vez um macho, também foi encontrado por equipes do Mato Grosso do Sul que combatem as queimadas no bioma, sendo encaminhada também ao Hospital Veterinário Ayty.

Após ser resgatada na quinta-feira (15), a onça Miranda passou ontem (17) por exames no Hospital Ayty, no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras), como bem acompanhou o Correio do Estado.

Agora, o Governo do Estado aponta também para o resgate de Antã, um macho de aproximadamente 70 kg encontrado na região do Passo do Lontra, que só pôde ser resgatada graças aos avisos de ribeirinhos e piloteiros.

Isso porque, essa população local alertou tanto equipes do Grupo de Resgate Técnico Animal Cerrado Pantanal (Gretap), quanto agentes da Polícia Militar Ambiental (PMA), que levaram quase meia hora em direção à foz do Rio Paraguai até encontrar a onça.

Para esse resgate, policiais militares precisaram do auxílio de dois automóveis, sendo uma lancha e posteriormente outra viatura, para que os veterinários pudessem chegar até o animal.

Com emprego de zarabatana foi possível sedar o animal, para posterior capturar a onça-pintada, que chegou até o hospital do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras) por volta de 23h30, antes da madrugada deste domingo (18).

No hospital Ayty que esse espécime de macho foi batizada de Antã, que a etimologia vinda do Tupi Guarani aponta para o significado de "forte".

Estado dos animais

Forte porque, segundo a equipe veterinária sul-mato-grossense, o felino já apresentava comprometimento pulmonar, além de ter queimaduras constatadas nas quatro patas, semelhante à "colega" Miranda, anteriormente resgatada.

Miranda, por sua vez, que viralizou graças à imagem das patas queimadas e enfaixadas, ainda neste sábado já começou tratamento com pomadas especiais para queimaduras e com ozônio, para acelerar o processo de cicatrização.

Cabe apontar que essa estrutura disponível, no Hospital Veterinário de Animais Silvestres 'Ayty', foi inaugurada em setembro do ano passado, já que para além do resgate, o Governo pontua a importância da reabilitação para a fauna sul-mato-grossense.

Assine o Correio do Estado