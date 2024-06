CAPES vai investir R$ 47 milhões em pesquisas em rede no Centro-Oeste nos próximos 5 anos

Na última semana, a presidente da CAPES, Denise Pires de Carvalho, assinou os acordos de cooperação técnicos com as fundações de apoio à pesquisa de Mato Grosso do Sul (Fundect), Goiás (Fapeg), Mato Grosso (Fapemat) e Distrito Federal (FAPDF). O investimento previsto é de até R$ 47 milhões.

A parceria é resultado do Edital nº 20/2023 do Programa Rede de Pesquisa e Desenvolvimento da Região Centro-Oeste.

O programa contará com a concessão 336 bolsas de doutorado, pós-doutorado e professor visitante no Brasil e no exterior, além de recursos de custeio. As fundações estaduais entrarão com contrapartidas de, pelo menos, 30% do valor total das bolsas solicitadas, podendo atingir R$ 19 milhões.

Os investimentos são destinados a projetos de pesquisa em três eixos estratégicos: Bioeconomia, Biotecnologia e Biodiversidade, conduzidos pelos cursos de pós-graduação das instituições da região. O programa apoia a formação voltada à pesquisa, ao desenvolvimento socioeconômico e tecnológico, e à inovação sustentáveis.

A presidente ressaltou que a parceria da CAPES com as fundações estaduais é fundamental para o desenvolvimento das diferentes regiões do País.

“Não há como proteger os nossos biomas, incluindo as questões sociais, sem que tenha pesquisa associada a esse objetivo”, destacou. Para ela, é uma iniciativa de cooperação que pode servir de modelo para outras partes do Brasil, como a Amazônia e o Semiárido brasileiro.

Reduzir as desigualdades regionais, criar redes científicas, promover a internacionalização e aumentar a interação entre setores acadêmicos e empresariais são alguns dos objetivos da iniciativa, que terá duração de cinco anos. Foram selecionados 16 projetos, sendo quatro de cada unidade federativa do Centro-Oeste.

Marcos Arriel, presidente da Fapeg, salientou que a parceria significa a atenção da CAPES às FAP e simboliza compromisso e comprometimento.

“A escolha dos eixos de trabalho são temas caros para a Região Centro-Oeste”, afirmou.

Márcio de Araújo Pereira, presidente da Fundect, reforçou que os projetos apresentados são resultados do diálogo com a pós-graduação.

“Conseguimos traduzir as estratégias de que o estado precisa.”

Também assinaram o acordo Flávio Teles, diretor Técnico-Científico da Fapemat, e Renata Viana, superintendente da FAPDF. Da CAPES, participaram os diretores Luiz Pessan (Programas e Bolsas no País) e Rui Oppermann (Relações Internacionais), além de coordenadores das duas diretorias.

O Programa com o Centro-Oeste é a quarta ação da CAPES com as fundações estaduais firmada nos últimos quatro anos. Foram dois editais de Parcerias Estratégicas nos Estados, envolvendo todas as unidades da federação do País, e uma seleção de projetos de Apoio ao Desenvolvimento da Região Semiárida Brasileira. Nessas três iniciativas, estão sendo concedidas cerca de 4 mil bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado, para 180 projetos.

