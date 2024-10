Caravana de Natal da Coca-cola já tem data para passar em Campo Grande; confira

Transparência

Em relação à qualidade da internet em nível nacional, Mato Grosso do Sul ficou longe da excelência. Os municípios das regiões Sudeste e Sul do país obtiveram as melhores notas

Campo Grande ficou na 159ª posição no ranking nacional de acesso a dados móveis (4G/5G) no país, segundo o IPS Brasil (Índice de Progresso Social do Brasil), que mede a qualidade da internet. De acordo com os dados, que variam de 0 a 100, a capital de Mato Grosso do Sul obteve a nota 78,49.

O levantamento, realizado pelas entidades Imazon (Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia), Fundação Avina, Centro de Empreendedorismo da Amazônia, iniciativa Amazônia 2030, Anattá - Pesquisa e Desenvolvimento e Social Progress Imperative, apresenta indicadores sobre a cobertura de rede móvel no país.

Segundo os dados publicados no jornal O Estadão, a pesquisa analisa diversos componentes de desenvolvimento social nos 5.570 municípios do país (incluindo o Distrito Federal e Fernando de Noronha), mostrando a densidade da qualidade da telefonia móvel e da banda larga fixa.

Segundo a pesquisa, Campo Grande foi identificada como a cidade com melhor “acesso à informação e comunicação”. Logo atrás, está Dourados, na 291ª posição, com desempenho de 76,53, seguida de Três Lagoas, na 417ª posição, com nota de 74,90. Ponta Porã ficou em 1.732ª lugar, com pontuação de 66,24.

De olho na expansão nacional da qualidade da internet fixa e dos dados móveis, Mato Grosso do Sul ficou bem longe da excelência. A cidade que apresentou a melhor qualidade de internet foi Armação de Búzios (RJ), com a nota 91,02, seguida por Roseira (SP) e Agudos do Sul (PR), que pontuaram 90,85 e 89,91, respectivamente.

Conforme os dados, os números revelam a grande desigualdade social presente na sociedade brasileira. Os municípios que obtiveram as melhores notas no desempenho da internet fixa e móvel estão localizados em regiões consideradas mais desenvolvidas economicamente, como Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

A média da qualidade da internet ficou em 69,77 nos 4.257 municípios do país, que apresentaram notas entre 51 e 80 pontos.

