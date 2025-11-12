Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Fim do mistério! Caravana da Coca-Cola confirma passagem por Campo Grande (MS)

A passagem da Caravana por Campo Grande é uma tradição que se estende por pelo menos 9 anos consecutivos (de 2016 a 2024), consolidando o evento como um dos mais esperados do calendário local

Denis Felipe

Denis Felipe

12/11/2025 - 13h15
A ansiedade e a especulação chegaram ao fim! A magia do Natal está garantida em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

Após a preocupação inicial de que a capital sul-mato-grossense ficaria de fora da rota oficial de 2025, a Coca-Cola FEMSA Brasil confirmou que a tradicional Caravana de Natal passará pela cidade no dia 16 de dezembro.

A notícia chega como um alívio para os moradores, que já se acostumaram a ver o comboio de caminhões iluminados como um marco do início das festividades de fim de ano.

A passagem da Caravana por Campo Grande é uma tradição que se estende por pelo menos 9 anos consecutivos (de 2016 a 2024), consolidando o evento como um dos mais esperados do calendário local.

A confirmação faz parte do anúncio do roteiro completo da Caravana de Natal da Coca-Cola FEMSA Brasil para 2025, que irá percorrer 93 cidades em sete estados.

A inclusão de Campo Grande na Caravana 1 reforça o compromisso da companhia com a região, que também verá a passagem dos caminhões em Dourados e Itaporã no dia seguinte, 17 de dezembro.

A magia que retorna

A edição de 2025 promete ser ainda mais especial, com foco em sustentabilidade e inclusão. A Caravana contará com ações de audiodescrição para pessoas com deficiência visual e terá suas emissões de carbono compensadas, recebendo o selo de Evento Neutro.

Os cinco caminhões, que representam cenários como o Carrossel dos Sonhos e a Celebração do Natal, trarão o casal Noel e espetáculos visuais e sensoriais, incluindo projeções e a coreografia de uma bailarina. A atração, que utiliza o maior caminhão Volkswagen do mundo, o Meteor 29.530, é um evento gratuito.

No entanto, é importante ressaltar que, como publicado anteriormente, o percurso exato das rotas ainda está pendente de ser fechado com as prefeituras, e o site oficial será atualizado assim que o itinerário for definido.

O retorno da Caravana em 2025, após o breve mistério de sua ausência inicial no calendário, celebra a força da tradição e a importância de Campo Grande no roteiro natalino da Coca-Cola.

A capital sul-mato-grossense, que já estava acostumada com a presença do Papai Noel em seus caminhões, pode agora se preparar para mais um ano de luzes, música e a magia inconfundível do Natal.


 

fim dos transbordamentos?

Vertedouro do Lago do Amor é aprovado no primeiro grande teste

Na região do lago foram registrados mais de 93 milímetros na noite passada, sendo a maior parte desta chuva em apenas duas horas

13/11/2025 08h25

Desta vez os dois vertedouros funcionaram e deram vazão suficiente à água para evitar novo transbordamento do Lago do Amor

Desta vez os dois vertedouros funcionaram e deram vazão suficiente à água para evitar novo transbordamento do Lago do Amor

Depois de uma série de "promessas", Campo Grande  e a região central do Estado finalmente foram contemplados com chuva volumosa na noite desta quarta-feira (12), com até 93 milímetros em um período de cerca de seis horas. 

Conforme o meteorologista Natálio Abrahão, na região da Vila Progresso foram 93,4 milímetros entre as 20 horas e o começo da manhã desta quinta-feira. Todo esse volume foi direcionado ao Lago do Amor, que desta vez suportou a força da enxurrada. 

A barragem do lago ruiu parcialmente em março de 2023 e depois disso foi refeita, com instalação de um novo vertedouro. Os investimentos ultrapassaram os R$ 4 milhões Porém, este vertedouro não suportou o grande volume e em março de 2025 boa parte dos trabalhos foi destruída novamente. 

Por conta disso, o novo vertedouro foi redimensionado e esta foi a primeira grande chuva depois destas mudanças. E, segundo a assessoria da prefeitura de Campo Grande, o novo sistema foi aprovado no primeiro teste real e desta vez não houve transbordamento do lago. Os trabalhos de reconstrução da barragem, porém, ainda estão inacabados. 

E não foi somente na região da Vila Progresso que o volume foi alto. No medidor instalado no Carandá Bosque foram registrados 75,7 milímetros, segundo o meteorologista. Na região sul da cidade, na UPA Avenida Guaicurus, o volume foi parecido, de 78,3 milímetros. Deste volume, 69 milímetros foram registrados somente em duas horas, a partir das oito horas.

No oeste da cidade, na região do Aeroporto Internacional de Campo Grande, foram registrados 68 milímetros. A média histórica de chuvas para novembro em Campo Grande é da ordem de 170 milímetros e até agora, na região da Avenida Guaicurus, foram em torno de 117 milímetros. 

Desta vez os dois vertedouros funcionaram e deram vazão suficiente à água para evitar novo transbordamento do Lago do Amor

Além de Campo Grande, cidades como Nova Alvorada do Sul, Sidrolândia e Dois Irmãos do Buriti, todas na região central do Estado, registraram volumes consideráveis de chuvas, de 23, 24 e 32,8 milímetros, respectivamente. 

Na região sudoeste do Estado, onde estão municípios como Bela Vista, Caracol e Porto Murtinho, o volume foi mais significativo. Em Porto Murtinho, por exemplo, foram registrados mais de 63 milímetros.

Além disso, foram registradas fortes rajadas de vento em diferentes regiões. Em Costa Rica, na região nordeste do Estado, a velocidade atingiu 79,6 quilômetros por hora. Em Naviraí e Anaurilândia, no sul do Estado, a velocidade chegou a 77 e 75,6 quilômetros por hora, respectivamente. 

 

Investigação

Cigarreiros tinham frota de carros e faturaram R$ 600 milhões em 6 anos

Grupo era bem estruturado e mantinha o contrabando em galpões em Dourados até levá-lo para o interior de São Paulo

13/11/2025 08h00

Foto: Divulgação / PF

Operação da Polícia Federal (PF) e da Receita Federal ontem mirou um grupo de contrabandistas de cigarros que tinha uma estrutura muito bem montada na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai. O grupo contava até com uma frota de veículos, que era utilizada para levar os produtos do país vizinho para Dourados. A investigação aponta que a quadrilha atuava há 6 anos, pelo menos, o que indica que receberam cerca de R$ 600 milhões neste período.

De acordo com as investigações da PF, o grupo costumava utilizar carros de porte médio para transportar as cargas de cigarro. Eles saíam sempre em comboio de mais de 10 veículos de Pedro Juan Caballero com destino a Dourados.

“O modus operandi consiste em utilização de veículos transportando quantidades aproximadas de 30 caixas por vez, saindo em grupos de mais de 10 veículos da fronteira com o Paraguai com destino ao interior do nosso país, acabam fazendo uma primeira viagem curta e descarregam em entrepostos nos pequenos distritos no entorno de Dourados. Após, outros veículos realizam o transbordo e seguem com destino principal a cidades do interior paulista”, disse a PF ao Correio do Estado. 

O cigarro tinha como destino principalmente a região de Presidente Prudente (SP), informou a PF.
A investigação começou após uma apreensão feita pela Polícia Militar, em outubro deste ano, durante um bloqueio policial, na região de fronteira. Na abordagem, segundo a Polícia Federal informou, um comboio formados por 12 veículos tentou furar o bloqueio. Desses 12 carros, 3 foram apreendidos e o restante conseguiu fugir.

Nos veículos, do modelo Fiorino, a polícia encontrou mais de 2 mil pacotes de cigarros em cada um deles, ou seja, se os 12 veículos fossem apreendidos, seriam 24 mil pacotes.

“O destino inicial da carga era um distrito de Douradina, onde imóveis vinham sendo utilizados como pontos de carga e descarga de mercadorias ilegais. Após essa etapa, os produtos eram reembarcados com destino ao estado de São Paulo”, afirmou a Receita Federal, em nota.

A PF estima que o grupo seja formado por, pelo menos, 20 integrantes, que cuidavam da logística de transporte da carga do Paraguai até o interior de São Paulo.

O grupo atua, pelo menos, desde 2019. “A primeira prisão do principal investigado cometendo crimes desta natureza nesta região data de agosto de 2019, portanto, já há mais de 5 anos estão agindo nesta região”, explicou a PF.

A quadrilha tinha rendimento milionário por mês. Segundo a Receita Federal, “a organização criminosa movimentava mensalmente mais de
R$ 8 milhões em cigarros contrabandeados, totalizando cerca de R$ 100 milhões nos últimos 12 meses”. Ou seja, contabilizando que o grupo atua há seis anos no ramo, seriam cerca de R$ 600 milhões neste período.

ESTRUTURA COMPLEXA

Conforme apurado pela investigação da Polícia Federal, a quadrilha tinha uma “estrutura bem montada”, com rede de informantes que a atualizava sobre a situação das forças de segurança na região.
“Conta com grupos no WhatsApp que monitoram em tempo real a movimentação das forças de segurança ao longo de toda a malha rodoviária do Estado, seja federal, seja estadual, além de grande capacidade financeira, pois perdem cargas todos os dias e, ainda assim, mantêm o fluxo ininterrupto de contrabando na fronteira”, afirmou a PF ao Correio do Estado.
Especializado em contrabando de cigarros, a investigação não identificou, por hora, o contrabando de outros produtos pela fronteira.

OPERAÇÃO

Chamada de Operação Porto Seco, por causa do modo de operação do grupo, como pontos de carga e descarga do cigarro, a ação cumpriu ontem dois mandados de busca e apreensão, nas cidades de Dourados e Douradina, expedidos pela 2ª Vara Federal de Dourados.
“As buscas hoje foram direcionadas a buscar elementos de provas que possibilitem a identificação dos demais integrantes. Foram apreendidos celulares com grande quantidade de informação, que possibilitará a expansão da investigação”, explicou a PF.

*Saiba

O crime de contrabando está previsto no artigo 334-A do Código Penal Brasileiro, com pena de reclusão de 2 a 5 anos, além de, conforme a Receita Federal, sanções administrativas que podem ser aplicadas segundo a legislação aduaneira.

