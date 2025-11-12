Fim do mistério! Caravana da Coca-Cola confirma passagem por Campo Grande (MS)

Caravana de Natal da Coca-cola já tem data para passar em Campo Grande; confira - Arquivo

A ansiedade e a especulação chegaram ao fim! A magia do Natal está garantida em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

Após a preocupação inicial de que a capital sul-mato-grossense ficaria de fora da rota oficial de 2025, a Coca-Cola FEMSA Brasil confirmou que a tradicional Caravana de Natal passará pela cidade no dia 16 de dezembro.

A notícia chega como um alívio para os moradores, que já se acostumaram a ver o comboio de caminhões iluminados como um marco do início das festividades de fim de ano.

A passagem da Caravana por Campo Grande é uma tradição que se estende por pelo menos 9 anos consecutivos (de 2016 a 2024), consolidando o evento como um dos mais esperados do calendário local.

A confirmação faz parte do anúncio do roteiro completo da Caravana de Natal da Coca-Cola FEMSA Brasil para 2025, que irá percorrer 93 cidades em sete estados.

A inclusão de Campo Grande na Caravana 1 reforça o compromisso da companhia com a região, que também verá a passagem dos caminhões em Dourados e Itaporã no dia seguinte, 17 de dezembro.

A magia que retorna

A edição de 2025 promete ser ainda mais especial, com foco em sustentabilidade e inclusão. A Caravana contará com ações de audiodescrição para pessoas com deficiência visual e terá suas emissões de carbono compensadas, recebendo o selo de Evento Neutro.

Os cinco caminhões, que representam cenários como o Carrossel dos Sonhos e a Celebração do Natal, trarão o casal Noel e espetáculos visuais e sensoriais, incluindo projeções e a coreografia de uma bailarina. A atração, que utiliza o maior caminhão Volkswagen do mundo, o Meteor 29.530, é um evento gratuito.

No entanto, é importante ressaltar que, como publicado anteriormente, o percurso exato das rotas ainda está pendente de ser fechado com as prefeituras, e o site oficial será atualizado assim que o itinerário for definido.

O retorno da Caravana em 2025, após o breve mistério de sua ausência inicial no calendário, celebra a força da tradição e a importância de Campo Grande no roteiro natalino da Coca-Cola.

A capital sul-mato-grossense, que já estava acostumada com a presença do Papai Noel em seus caminhões, pode agora se preparar para mais um ano de luzes, música e a magia inconfundível do Natal.



