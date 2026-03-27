Aposentadorias concedidas após 2019 podem ter revisões previdenciárias

Provenzano

Quando a proteção pode virar alvo de penhora

Durante muito tempo, o seguro de vida foi tratado como um patrimônio blindado, intocável, imune a disputas, dívidas e até inventário. Essa visão, embora tenha um fundo de verdade, está longe de contar a história completa, e foi justamente isso que o Superior Tribunal de Justiça voltou a deixar claro em decisão recente.

A regra geral do direito brasileiro continua sendo protetiva. O Código Civil estabelece que, no seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital segurado não se sujeita às dívidas do segurado e não integra a herança, e são isentas de imposto de renda. Em outras palavras, quando ocorre o falecimento e existe beneficiário indicado na apólice, a indenização securitária não entra automaticamente no bolo patrimonial que será discutido no inventário. Ela segue outro caminho: vai diretamente para quem foi indicado no contrato (beneficiário), com finalidade nitidamente protetiva.

Essa lógica faz sentido. O seguro de vida nasce, em grande medida, para proteger pessoas, não para ampliar a disputa sobre bens. É uma ferramenta de amparo familiar, de recomposição econômica e, muitas vezes, de preservação da dignidade de quem fica.

Mas é aqui que começa a parte mais interessante — e mais perigosa para quem acha que toda estrutura com aparência de “seguro” está automaticamente blindada.

Recentemente, a Terceira Turma do STJ decidiu que valores resgatados pelo próprio segurado, em contrato de seguro de vida resgatável, podem ser penhorados. A razão é simples: depois do resgate, aquele montante deixa de ter natureza indenizatória e passa a se aproximar de um investimento financeiro disponível ao titular.

A decisão é importante porque derruba um atalho mental muito comum: o de imaginar que basta o nome “seguro de vida” no contrato para que todo valor vinculado a ele se torne imune a constrição judicial. Não é assim. O tribunal fez uma distinção que precisa ser levada a sério. Uma coisa é o capital securitário pago ao beneficiário em razão do sinistro morte. Outra, bem diferente, é o valor acumulado e resgatado em vida pelo próprio titular, especialmente em modalidades que combinam proteção com formação de reserva financeira, pois a natureza jurídica neste caso se assemelha a um investimento.

Em matéria patrimonial, o detalhe muda tudo.

Esse ponto é crucial para empresários, produtores rurais, profissionais liberais, famílias com patrimônio relevante e qualquer pessoa que esteja organizando sucessão, proteção familiar ou planejamento financeiro. Não basta contratar um produto com nome bonito ou promessa de proteção. É preciso entender que tipo de proteção existe, em qual fase ela existe e contra quais riscos ela realmente funciona.

O erro mais caro nessa área costuma ser o da simplificação. Muita gente confunde seguro de vida resgatável com previdência, previdência com investimento, investimento com blindagem, e blindagem com impunidade patrimonial. O resultado é previsível: quando chega uma execução, um inventário, uma separação ou uma disputa familiar, descobre-se tarde demais que a arquitetura montada não protegia exatamente aquilo que se imaginava.

Em termos práticos, a lição é dura: o direito não protege rótulos, protege naturezas jurídicas reais.

Se o valor decorre da morte do segurado e é destinado ao beneficiário, a proteção legal é forte. Se, porém, o próprio titular transforma aquela reserva em dinheiro disponível em conta, a discussão muda de figura. O que antes podia parecer escudo pode passar a ser visto como ativo financeiro comum, sujeito às regras do jogo patrimonial.

Por isso, quem contrata um seguro de vida, deve o fazer conforme a proteção que precisa, e um seguro de vida resgatável, cujo resgate não serve para proteger os beneficiários em caso de ausência do segurado, vai ser tratado como um investimento financeiro comum, e, portanto, passível de penhora.

No fim das contas, o seguro de vida continua sendo um instrumento valioso de proteção familiar e organização patrimonial. E é justamente aí que mora a diferença entre uma proteção verdadeira e uma ilusão cara.