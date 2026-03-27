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DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Aposentadorias concedidas após 2019 podem ter revisões previdenciárias

Juliane Penteado

Juliane Penteado

27/03/2026 - 00h05
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Você sabia que o aumento da complexidade das regras de cálculo e transição fez crescer o número de aposentadorias com possíveis equívocos na análise do INSS?

Desde a Reforma da Previdência (EC 103/2019) que mudou as regras de cálculo e concessão de aposentadorias no Brasil, é possível que os benefícios concedidos após a reforma apresentem erros ou inconsistências, o que abre espaço para revisões administrativas ou judiciais.

“Todo beneficiário pode solicitar revisão do benefício caso identifique erro no cálculo ou na concessão, respeitando o prazo decadencial de 10 anos a partir do primeiro pagamento. Além disso, quando o erro é comprovado, o segurado pode receber valores retroativos de até cinco anos, conhecidos como “atrasados”.

Juliane Penteado

O médico servidor e a aposentadoria especial

20/03/2026 00h05

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Juliane Penteado

Juliane Penteado

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A medicina é, por natureza, uma profissão de entrega. No setor público, essa entrega ganha contornos de sacrifício sob condições muitas vezes precárias. No entanto, há um descompasso alarmante entre o risco biológico enfrentado no cotidiano e o reconhecimento desse esforço na aposentadoria. Muitos médicos que dedicam décadas de suas vidas ao serviço público em plantões exaustivos, UTIs e prontos-socorros ainda nutrem a ilusão de que a aposentadoria especial é um "selo" carimbado em seus diplomas.

Diferente do que muitos acreditam, não existe aposentadoria especial automática para médicos. O direito não nasce do título de "Doutor", mas da prova técnica de que o profissional esteve exposto a agentes nocivos de forma habitual e permanente. O cenário atual é um labirinto burocrático que exige estratégia, e não apenas tempo de serviço.

A Fragmentação do Direito pós-Reforma

Desde a Reforma da Previdência (EC nº 103/2019), o direito previdenciário do servidor tornou-se um mosaico. A Constituição Federal agora delega aos entes federativos União, Estados e Municípios, a responsabilidade de criar suas próprias leis complementares para regulamentar a exposição a agentes nocivos.

No Mato Grosso do Sul, por exemplo, o médico vinculado à AGEPREV submete-se a regras que exigem um alinhamento cirúrgico entre a realidade do hospital e o que está escrito nos laudos técnicos.

Essa descentralização impôs ao médico a necessidade de observar normas geridas localmente, que seguem critérios rigorosos de enquadramento. O grande desafio é que o médico, muitas vezes com vínculos em diferentes esferas (ex: municipal e estadual), pode se deparar com exigências e cálculos distintos para a mesma atividade insalubre. O direito não é mais uma "cláusula pétrea" de fácil acesso, mas um benefício que depende da simbiose entre a lei local e a realidade fática da unidade de saúde.

Os Três Pilares da Aposentadoria Especial

Para que o médico servidor não veja seu pedido negado após 25 anos de trabalho, ele precisa dominar três pilares fundamentais que sustentam a viabilidade jurídica do seu benefício:

  1. A Prova Técnica (Além do Diploma): O maior obstáculo não é jurídico, mas documental. Documentos como o PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e o LTCAT não podem ser genéricos. Muitos órgãos públicos negligenciam a atualização desses laudos ou emitem o PPP com descrições que não refletem a periculosidade real de uma UTI. Sem um documento que detalhe tecnicamente a carga viral ou bacteriana (agentes biológicos) a que o médico está exposto, o pedido é sumariamente indeferido.
  2. A Habitualidade: Não basta estar lotado em um hospital público. É preciso provar que o contato com o agente nocivo era o cerne da atividade, ocorrendo de forma indissociável da prestação do serviço, não sendo apenas ocasional ou intermitente. O profissional acaba sendo vítima de uma burocracia que falha em registrar a insalubridade real de sua rotina.
  3. O Marco Temporal de 2019: A Reforma não mudou apenas a idade, mudou a própria filosofia do cálculo. Antes, era possível a conversão do tempo especial em comum (o famoso "bônus" temporal). Hoje, essa conversão está vedada para períodos posteriores à reforma. Além disso, as novas médias aritméticas podem reduzir drasticamente o valor dos proventos se o pedido não for planejado. O planejamento tornou-se a única forma de evitar que o médico trabalhe cinco ou dez anos a mais do que o necessário.

Por que o erro custa caro?

O erro mais comum é confiar cegamente no RH do órgão público. Muitas vezes, o servidor recebe documentos incompletos que levam ao indeferimento administrativo, resultando em batalhas judiciais de anos ou na aceitação de uma aposentadoria com valor muito inferior ao merecido. O erro previdenciário é, muitas vezes, irreversível ou de correção caríssima.

A atuação de um especialista em Direito Previdenciário não serve apenas para "dar entrada nos papéis", mas para realizar um planejamento de carreira. O planejamento atua como um diagnóstico preventivo: identifica lacunas na documentação, corrige inconsistências e projeta qual regra de transição é a mais vantajosa financeiramente. Proteger a aposentadoria do médico é proteger o patrimônio construído em uma vida de renúncias em prol da saúde pública.

Provenzano

Seguro de Vida Resgatável

Quando a proteção pode virar alvo de penhora

19/03/2026 00h05

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Leandro Provenzano

Leandro Provenzano Foto: Montagem / Correio do Estado

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Durante muito tempo, o seguro de vida foi tratado como um patrimônio blindado, intocável, imune a disputas, dívidas e até inventário. Essa visão, embora tenha um fundo de verdade, está longe de contar a história completa, e foi justamente isso que o Superior Tribunal de Justiça voltou a deixar claro em decisão recente. 

A regra geral do direito brasileiro continua sendo protetiva. O Código Civil estabelece que, no seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital segurado não se sujeita às dívidas do segurado e não integra a herança, e são isentas de imposto de renda. Em outras palavras, quando ocorre o falecimento e existe beneficiário indicado na apólice, a indenização securitária não entra automaticamente no bolo patrimonial que será discutido no inventário. Ela segue outro caminho: vai diretamente para quem foi indicado no contrato (beneficiário), com finalidade nitidamente protetiva. 

Essa lógica faz sentido. O seguro de vida nasce, em grande medida, para proteger pessoas, não para ampliar a disputa sobre bens. É uma ferramenta de amparo familiar, de recomposição econômica e, muitas vezes, de preservação da dignidade de quem fica. 

Mas é aqui que começa a parte mais interessante — e mais perigosa para quem acha que toda estrutura com aparência de “seguro” está automaticamente blindada.

Recentemente, a Terceira Turma do STJ decidiu que valores resgatados pelo próprio segurado, em contrato de seguro de vida resgatável, podem ser penhorados. A razão é simples: depois do resgate, aquele montante deixa de ter natureza indenizatória e passa a se aproximar de um investimento financeiro disponível ao titular. 

A decisão é importante porque derruba um atalho mental muito comum: o de imaginar que basta o nome “seguro de vida” no contrato para que todo valor vinculado a ele se torne imune a constrição judicial. Não é assim. O tribunal fez uma distinção que precisa ser levada a sério. Uma coisa é o capital securitário pago ao beneficiário em razão do sinistro morte. Outra, bem diferente, é o valor acumulado e resgatado em vida pelo próprio titular, especialmente em modalidades que combinam proteção com formação de reserva financeira, pois a natureza jurídica neste caso se assemelha a um investimento. 

Em matéria patrimonial, o detalhe muda tudo.

Esse ponto é crucial para empresários, produtores rurais, profissionais liberais, famílias com patrimônio relevante e qualquer pessoa que esteja organizando sucessão, proteção familiar ou planejamento financeiro. Não basta contratar um produto com nome bonito ou promessa de proteção. É preciso entender que tipo de proteção existe, em qual fase ela existe e contra quais riscos ela realmente funciona. 

O erro mais caro nessa área costuma ser o da simplificação. Muita gente confunde seguro de vida resgatável com previdência, previdência com investimento, investimento com blindagem, e blindagem com impunidade patrimonial. O resultado é previsível: quando chega uma execução, um inventário, uma separação ou uma disputa familiar, descobre-se tarde demais que a arquitetura montada não protegia exatamente aquilo que se imaginava.

Em termos práticos, a lição é dura: o direito não protege rótulos, protege naturezas jurídicas reais.

Se o valor decorre da morte do segurado e é destinado ao beneficiário, a proteção legal é forte. Se, porém, o próprio titular transforma aquela reserva em dinheiro disponível em conta, a discussão muda de figura. O que antes podia parecer escudo pode passar a ser visto como ativo financeiro comum, sujeito às regras do jogo patrimonial. 

Por isso, quem contrata um seguro de vida, deve o fazer conforme a proteção que precisa, e um seguro de vida resgatável, cujo resgate não serve para proteger os beneficiários em caso de ausência do segurado, vai ser tratado como um investimento financeiro comum, e, portanto, passível de penhora.

No fim das contas, o seguro de vida continua sendo um instrumento valioso de proteção familiar e organização patrimonial. E é justamente aí que mora a diferença entre uma proteção verdadeira e uma ilusão cara.

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