Vazamento de combustível origina incêndio de grande proporção no Indubrasil

Inclusão na aviação

Em parceria com empresas aéreas o programa pretende atender beneficiários do INSS que nunca viajaram de avião

O programa Voa Brasil que pretende alcançar aposentados que nunca viajaram de avião, lançado nesta quarta-feira (24) ofertará passagens com trechos até R$ 200. A cerimônia ocorreu no Auditório da sede do Ministério de Portos e Aeroportos, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

Segundo dados levantados pelo Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), cerca de 1,5 milhão de brasileiros ainda não viajaram de avião. A expectativa do programa é estabelecer a inclusão e possibilitar acesso a esse novo público.

Divulgação Governo Federal

“O Voa Brasil Aposentados é o primeiro programa de inclusão social da aviação aérea brasileira. Estamos abrindo a possibilidade para que mais brasileiros possam viajar pelo país, fazer turismo ou reencontrar parentes. A inclusão gera emprego e renda, gera desenvolvimento econômico”, disse o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

Na primeira fase do programa serão mais de 3 milhões de passagens, segundo explicou o Secretário Nacional de Aviação Civil, Tomé Franca, que destacou a importância das companhias aéreas que abraçarama a ideia do programa.

"As companhias aéreas como sempre têm sido uma importante parceira dos Ministérios de Portos e Aeroportos e da Secretaria Nacional de Aviação Civil. Não é a primeira vez que em um momento de dificuldade do país que tivemos recentemente em Porto Alegre, tivemos a parceria e o empenho de todas as aéreas levando donativos, mantimentos, resgatando pessoas e agora também na parceria junto ao programa Voa Brasil", pontuou Franca.

O programa atenderá aposentados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), independente do valor do salário que não tenha feito viagens aéreas nos últimos 12 meses. O programa terá bilhetes por até R$ 200 o trecho.

A estimativa é que sejam atendidos público que não utiliza o transporte aéreo. Como garantia da segurança os dados serão monitorados pela Polícia Federal. (PF).

"Esse é o primeiro programa de inclusão social da aviação brasileira vai fazer com que mais brasileiros entre nesse mercado da aviação cívil, que mais brasileiros possam conhecer o Brasil, com que mais brasileiros possam voar", destacou Franca.

Quem pode usar?

Conforme o Ministério, o público-alvo representa cerca de 23,3 milhões aposentados que poderão ter acesso ao Voa Brasil, independente do quanto ganham de aposentadoria.

A viabilidade do programa ocorreu quando verificou-se que atualmente apenas 2% de pessoas acima de 60 anos ocupam acentos em aeronaves, o que foi levado em consideração no desenvolvimento do programa.

As empresas aéreas (Azul, Gol,Voepass e Latam) fecharam parceria com o Governo Federal e irão ofertar passagens que acabam sobrando em específico em baixa temporada, o que representa 20% de assentos que ficam sem passageiros.

A plataforma pode ser acessada pelo gov.br. Assim que o aposentado se cadastrar deve inserir documentos e informações para chegar até a categoria prata ou ouro e então está apto para adquirir as passagens por meio do site Voa Brasil.

Divulgação Governo Federal

Como vai funcionar?

Serão atendidos os aposentados pelo INSS;

As aéreas deverão oferecer passagens ociosas durante os 12 meses do ano em diferentes rotas

O programa funcionará de acordo com ofertas disponíveis pelas companhias aéreas para os beneficiários do programa;

A tarifa de embarque será excluída para esse público.

O programa não funciona com recurso do governo, a funcionalidade do programa será toda com base na oferta de passagens ofertadas pelas companhias aéreas voltadas aos aposentados.

Ainda, durante o lançamento o Ministério de Portos e Aeroportos destacou que no primeiro semestre de 2025 pretende lançar a segunda etapa do programa que contemplará estudantes de instituições de ensino público.

