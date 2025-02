Carro bate de frente com carreta e homem de 30 anos morre na rodovia BR-267

Cidades

Em uma abordagem realizada no último domingo (23), uma equipe do Grupo Especial de Polícia Marítima (GEPOM) fez a apreensão de duas embarcações que transportavam carga de cigarros contrabandeados no Rio Paraná.

Durante a ação, os condutores das lanchas conseguiram fugir e não foram localizados. Uma das embarcações acabou afundando no leito do rio e deverá ser resgatada posteriormente pela equipe do GEPOM. Já a outra lancha foi encontrada abandonada em uma ilha e apreendida.

Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 40 caixas de cigarros de origem ilícita, uma embarcação de alumínio de 5 metros e um motor de 40 HP.

Contrabandistas de cigarro "perdem" R$ 87,7 milhões

Ao longo do último ano, a Polícia Federal (PF) apreendeu R$ 87.771.190 em cigarros contrabandeados em Mato Grosso do Sul. Conforme a base de dados da PF, as apreensões ocorreram nas cidades de Mundo Novo (6), Ponta Porã (5), Campo Grande (4) e Corumbá (1).

O maior número de apreensões ocorreu no município de Mundo Novo, cidade que faz fronteira com Salto del Guairá, no Paraguai, líder na estatística de valores apreendidos – R$ 37.125.882 em 2024 –, com destaque para a operação realizada em dezembro do ano passado, ocasião em que a Polícia Federal apreendeu R$ 17.272.755 em cigarros contrabandeados.

Outro município que foi destaque entre as áreas de apreensão é Ponta Porã, cidade situada na fronteira com o município paraguaio de Pedro Juan Caballero, parte do departamento de Amambay, onde, em 2024, foram apreendidos R$ 23.860.556 em cigarros contrabandeados.

Do mesmo modo, Campo Grande compõe uma das rotas preferenciais dos contrabandistas que compram o produto na região de fronteira, e foram apreendidos no município R$ 25.751.675 em cigarros contrabandeados. Em Corumbá, na fronteira com a Bolívia, a PF apreendeu R$ 1.033.077 em cigarros ilegais.

Os números são ligeiramente inferiores ao montante apreendido em 2023, quando a PF interceptou o montante de R$ 110.798.300 em cigarros ilegais, por meio de 22 operações ao longo do ano, que ocorreram em Mundo Novo (9), Ponta Porã (8) e Campo Grande (5).

Cabe destacar que, em outubro do ano passado, um comboio com 14 carretas da Receita Federal, com aproximadamente R$ 43,9 milhões em cigarros (R$ 39 milhões em cigarros paraguaios), saiu da alfândega de Mundo Novo e teve por destino Foz do Iguaçu, no Paraná, local em que os 6 milhões de maços do produto foram destruídos.

Na ocasião, também foram descartados 167 mil unidades de cigarros eletrônicos, avaliadas em R$ 4,9 milhões.

Colaborou Alison Silva

