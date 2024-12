Acidente quase termina com veículo "arremessado" no córrego Ernesto Geisel

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Após o choque entre dois carros, na manhã deste sábado (7), um deles só não caiu no córrego da Avenida Ernesto Geisel pela proteção do guard-rail, em Campo Grande.

Os veículos seguiam sentido centro e no cruzamento com a rua Tonico de Carvalho ocorreu a colisão. A mulher que trabalha como motorista de aplicativo conduzia um Nissan Versa, e no outro (Volkswagen Voyage) estava o motorista de 25 anos, que foi identificado como Thiago Rodrigues.



No cruzamento, a motorista de aplicativo que seguia na faixa central, virou para a esquerda, no momento que atingiu a traseira do veículo de Thiago que seguia reto pela via. Com o impacto da batida, o Voyage foi “arrastado” até o guard-rail do córrego.

No local o Corpo de Bombeiros retirou o veículo que precisou ser içado antes de ser colocado no caminhão reboque.

Com o impacto, o air-bag do carro foi acionado, apesar do susto, Thiago não sofreu nenhum ferimento.



Porém, segundo informações da Polícia Militar de Trânsito, o motorista estava com dois anos de documento atrasado, entretanto o condutor efetuou o pagamento e não teve o veículo apreendido.

Com o transtorno o trânsito na região ficou lento até a retirada do veículo e liberação da via.



Veja o vídeo

