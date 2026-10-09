CCZ suspende distribuição de senhas para castração de cães e gatos no feriado

O Centro de Controle de Zoonoses suspendeu a distribuição de senhas para a castração de cães e gatos nesta segunda-feira (12) em Campo Grande, feriado de Nossa Senhora Aparecida, data em que se comemora o Dia das Crianças.
De acordo com a equipe, o serviço de distribuição presencial de senhas volta ao normal no dia 13 de outubro, próxima terça-feira.
Apesar da interrupção no início da próxima semana, entre os dias 10, 11 e 12 de outubro, a unidade estara aberta das 06h às 22h.
Nesses dias, o espaço mantém a oferta de vacina antirrábica (cães e gatos); coleta de sangue para diagnóstico de Leishmaniose; entrega de corpos de animais (Cães e gatos) para descarte adequado, além de entrega e retirada de felinos agendados para castração (com horário pré-estabelecido).
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