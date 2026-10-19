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Cheia do Rio Paraná expulsa rebanhos e isola dezenas de famílias em MS

Povoado de 80 residências está completamente isolado no município de Batayporã por conta da cheia e dezenas de crianças estão sem transporte escolar na região

Neri Kaspary

Neri Kaspary

19/10/2026 - 11h10
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Em um ano marcado pelas fortes chuvas atribuídas ao fenômeno El Níño, dezenas de famílias estão ilhadas e milhares de bovinos estão sendo retirados de fazendas por conta da cheia do Rio Paraná e do represamento do Rio Bahia, no município de Batayporã, desde a semana passada.

Os alagamentos ocorrem próximo ao porto São João, onde a travessia pelo Rio Paraná para chegar ao estado de São Paulo é feita por meio de balsa. Nesta região foram pelo menos 300 milímetros de chuva desde o começo do mês, segundo o prefeito de Batayporã, Germino Roz.

Mas, o principal responsável pelos alagamentos é o grande volume de água que estaria sendo liberado pela hidrelétrica de Porto Primavera, que tem em torno de 230 mil hectares e está em torno de dez centímetros acima do normal para esta época do ano.

De acordo com o prefeito, o principal problema na região por enquanto é a suspensão de transporte escolar e o isolamento de 80 famílias que moram no distrito de Perdizes, um povoado que fica a 47 quilômetros da área urbana de Batayporã.

“Esses moradores não conseguem ir para Bataguassu porque as estradas estão alagadas e não conseguem chegar a Batayporã porque a enxurrada arrastou o aterro da via de acesso ao povoado”, relata o prefeito. A reconstrução deste aterro já está sendo providenciada, diz o prefeito, mas para isso é necessário que o nível da água recue.

Além dos transtornos e dos estragos nas estradas, a cheia também provoca sérios prejuízos econômicos aos pecuaritas e ao poder público. "Por conta da cheia, os produtores estão vendendo um gado que ainda não estava pronto e tanto eles quanto a prefeitura sofrem perdas porque o valor do gado fica muito abaixo do previsto", explica Germino. 

Por conta do grande volume de água, a chegada e saída ao distrito é feita somente de barco. Mas, estes deslocamentos ocorrem somente em casos de urgência. As crianças, por exemplo, estão sem aulas e a prefeitura está levando o que o prefeito chama de aulas programadas para que elas acompanhem de casa o andamento das atividades feitas pelo restante das turmas.

Segundo Neuza Aparecida de Souza, de 72 anos, única moradora do Porto São João, a cheia desta vez é maior inclusive do que aquela que ocorreu no começo de 2023, quando pelo menos nove mil hectares de sete fazendas ficaram parcialmente submersos.

“Aqui perto de casa já passou muito caminhão tirando gado das fazendas inundadas. Mas também tem muito fazendeiro retirando os rebanhos a pé, porque os caminhões já não conseguem entrar nas fazendas. O Rio Bahia se esparramou e inundou tudo”, explica ela.

O nível do Rio Paraná subiu principalmente a partir da última sexta-feira, segundo a idosa, que tem um pequeno bar às margens do rio. De acordo com ela, o rio está pelo menos cinco metros acima do normal. Assim como o prefeito, ela também acredita que tenha havia aumento do vertimento de água na usina.

Porém, no site da hidrelétrica existe a informação de que o volume médio de água nos 15 primeiros dias de outubro foi de 5.574,73 metros cúbicos por segundo, o que é considerado normal. Neste domingo (18) a vazão aumentou para 6.528 metros cúbicos por segundo.

Em 2023, quando ocorreu a última grande cheia na região, a hidrelétrica chegou a liberar até 14 mil metros cúbicos por segundo, o que fez o nível do rio subir repentinamente.

A diferença é que naquele ano a água era quase toda procedente de fortes chuvas em Minas Gerais, Goiás e na norte de São Paulo. Agora, explica o prefeito de Batayporã, o Rio Paraná está cheio e represado desde o lago de Itaipu e a água simplesmente não está mais descendo.

E, por conta das condições geográficas, os alagamentos ocorrem somente do lado de Mato Grosso do Sul, onde as terras estão a penas cinco ou seis metros acima do nível normal do rio. No lado paulista, as terras estão todas em torno de 40 metros acima deste nível.

Na região do Porto São João, o principal responsável pelas inundações é o represamento do Rio Bahia. Mas ele não é o único. Próximo a Angélica, mais abaixo, o Rio Ivinhema também está represado e inundou dezenas de ranchos e pesqueiros às margens da BR-276 da MS-141. 

 

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Operação Bocaiúva

Homem é levado à delegacia após pesca irregular em rio de MS

Pescador foi multado em R$ 1,3 mil após ser flagrado com 17,5 kg de peixes; PMA apreendeu barco e retirou 10 redes do Rio Iguatemi

19/10/2026 13h57

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Reprodução/PMAMS

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Um homem foi levado à Delegacia de Polícia Civil após ser flagrado com 17,5 quilos de peixes capturados acima do limite permitido no Rio Iguatemi, em Tacuru, a 422 quilômetros de Campo Grande. A ocorrência foi registrada no sábado (17), durante a Operação Bocaiúva, da Polícia Militar Ambiental (PMA). O pescador recebeu multa de R$ 1.360, e os policiais apreenderam uma embarcação com motor de popa.

A abordagem ocorreu em um acampamento de pesca próximo à ponte da estrada velha sobre o Rio Iguatemi. No local, os militares encontraram uma caixa térmica com sete peixes nativos, sendo seis curimbas e uma piapara. Questionado sobre a captura, o homem admitiu ter pescado os exemplares.

Após a apreensão do pescado e da embarcação de alumínio equipada com motor de 15 HP, a equipe realizou uma fiscalização pelo rio e retirou 10 redes de emalhar instaladas irregularmente. Os responsáveis pelos equipamentos não foram localizados.

Os peixes encontrados presos nas redes foram soltos vivos no rio. O pescado apreendido, o barco e o motor foram encaminhados à autoridade policial para as providências legais. As redes ficaram sob responsabilidade do Grupamento da PMA de Mundo Novo, para posterior destruição e descarte adequado.

O que é permitido

Val destacar que em Mato Grosso do Sul, a pesca amadora exige licença ambiental e respeito aos limites de captura, aos tamanhos mínimos e máximos dos peixes e às espécies protegidas. Desde 1º de março de 2026, após o fim da piracema, a atividade foi liberada novamente, mas o pescador amador pode capturar e transportar apenas um exemplar de peixe nativo dentro das medidas permitidas e até cinco piranhas.

O uso de redes de emalhar, tarrafas e outros petrechos proibidos na pesca amadora é vedado, assim como a pesca em áreas protegidas, como trechos próximos a cachoeiras, corredeiras e nascentes. As regras variam conforme a modalidade e o local, por isso é importante consultar as orientações atualizadas do Imasul antes de pescar.

Qualificação

Campo Grande tem cursos gratuitos de manicure e atendimento ao público

Capacitações ocorrem nesta semana, com aulas pela manhã e à noite, em duas regiões da Capital

19/10/2026 13h23

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Reprodução/

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Quem busca qualificação profissional tem duas opções de cursos gratuitos em Campo Grande neste início de semana. A Secretaria Executiva da Mulher (Semu) oferece capacitações em Manicure e Pedicure e Atendimento ao Público, com aulas entre segunda-feira (19) e quinta-feira (22).

O curso de Manicure e Pedicure será realizado de 19 a 22 de outubro, das 8h30 às 11h, no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Noroeste, localizado na Rua Barbacena, s/n. A formação é voltada a quem deseja aprender técnicas da área da beleza e buscar oportunidades de trabalho ou geração de renda.

Já o curso de Atendimento ao Público ocorre de segunda-feira (19) a quarta-feira (21), das 19h às 21h, na sede da Semu, na Avenida 15 de Novembro, 1.373, na região central. A capacitação busca desenvolver habilidades para atividades que exigem contato direto com clientes e usuários de serviços.

As formações são oferecidas pela Secretaria Executiva da Mulher como alternativa para quem deseja ampliar as possibilidades de inserção no mercado de trabalho ou investir em novas competências profissionais.

A recomendação é confirmar informações sobre disponibilidade de vagas diretamente com a Semu antes de comparecer aos locais. Para confirmar vagas e fazer a inscrição nos cursos de Manicure e Pedicure e Atendimento ao Público, o contato divulgado é o WhatsApp da Escola de Capacitação da Semu: (67) 98131-7879.

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