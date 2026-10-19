Cheia do Rio Paraná expulsa rebanhos e isola dezenas de famílias em MS

Peões enfrentam os alagamentos em Batayporã para retirar os bovinos que estão em fazenas que foram tomadas pela cheia

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Em um ano marcado pelas fortes chuvas atribuídas ao fenômeno El Níño, dezenas de famílias estão ilhadas e milhares de bovinos estão sendo retirados de fazendas por conta da cheia do Rio Paraná e do represamento do Rio Bahia, no município de Batayporã, desde a semana passada.

Os alagamentos ocorrem próximo ao porto São João, onde a travessia pelo Rio Paraná para chegar ao estado de São Paulo é feita por meio de balsa. Nesta região foram pelo menos 300 milímetros de chuva desde o começo do mês, segundo o prefeito de Batayporã, Germino Roz.

Mas, o principal responsável pelos alagamentos é o grande volume de água que estaria sendo liberado pela hidrelétrica de Porto Primavera, que tem em torno de 230 mil hectares e está em torno de dez centímetros acima do normal para esta época do ano.

De acordo com o prefeito, o principal problema na região por enquanto é a suspensão de transporte escolar e o isolamento de 80 famílias que moram no distrito de Perdizes, um povoado que fica a 47 quilômetros da área urbana de Batayporã.

“Esses moradores não conseguem ir para Bataguassu porque as estradas estão alagadas e não conseguem chegar a Batayporã porque a enxurrada arrastou o aterro da via de acesso ao povoado”, relata o prefeito. A reconstrução deste aterro já está sendo providenciada, diz o prefeito, mas para isso é necessário que o nível da água recue.

Além dos transtornos e dos estragos nas estradas, a cheia também provoca sérios prejuízos econômicos aos pecuaritas e ao poder público. "Por conta da cheia, os produtores estão vendendo um gado que ainda não estava pronto e tanto eles quanto a prefeitura sofrem perdas porque o valor do gado fica muito abaixo do previsto", explica Germino.

Por conta do grande volume de água, a chegada e saída ao distrito é feita somente de barco. Mas, estes deslocamentos ocorrem somente em casos de urgência. As crianças, por exemplo, estão sem aulas e a prefeitura está levando o que o prefeito chama de aulas programadas para que elas acompanhem de casa o andamento das atividades feitas pelo restante das turmas.

Segundo Neuza Aparecida de Souza, de 72 anos, única moradora do Porto São João, a cheia desta vez é maior inclusive do que aquela que ocorreu no começo de 2023, quando pelo menos nove mil hectares de sete fazendas ficaram parcialmente submersos.

“Aqui perto de casa já passou muito caminhão tirando gado das fazendas inundadas. Mas também tem muito fazendeiro retirando os rebanhos a pé, porque os caminhões já não conseguem entrar nas fazendas. O Rio Bahia se esparramou e inundou tudo”, explica ela.

O nível do Rio Paraná subiu principalmente a partir da última sexta-feira, segundo a idosa, que tem um pequeno bar às margens do rio. De acordo com ela, o rio está pelo menos cinco metros acima do normal. Assim como o prefeito, ela também acredita que tenha havia aumento do vertimento de água na usina.

Porém, no site da hidrelétrica existe a informação de que o volume médio de água nos 15 primeiros dias de outubro foi de 5.574,73 metros cúbicos por segundo, o que é considerado normal. Neste domingo (18) a vazão aumentou para 6.528 metros cúbicos por segundo.

Em 2023, quando ocorreu a última grande cheia na região, a hidrelétrica chegou a liberar até 14 mil metros cúbicos por segundo, o que fez o nível do rio subir repentinamente.

A diferença é que naquele ano a água era quase toda procedente de fortes chuvas em Minas Gerais, Goiás e na norte de São Paulo. Agora, explica o prefeito de Batayporã, o Rio Paraná está cheio e represado desde o lago de Itaipu e a água simplesmente não está mais descendo.

E, por conta das condições geográficas, os alagamentos ocorrem somente do lado de Mato Grosso do Sul, onde as terras estão a penas cinco ou seis metros acima do nível normal do rio. No lado paulista, as terras estão todas em torno de 40 metros acima deste nível.

Na região do Porto São João, o principal responsável pelas inundações é o represamento do Rio Bahia. Mas ele não é o único. Próximo a Angélica, mais abaixo, o Rio Ivinhema também está represado e inundou dezenas de ranchos e pesqueiros às margens da BR-276 da MS-141.

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