Choque mata homem que matou PM há 10 anos

Preocupante

A situação é considerada típica, mas ocorre em um momento de seca histórica no Brasil, que atinge ao menos 3.978 municípios.

Campo Grande está encoberta por fumaça do Pantanal há mais de 10 dias. Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

A fumaça de incêndios florestais que afeta diferentes regiões do Brasil nas últimas semanas deve continuar a se propagar pela América do Sul. A situação fica ainda pior devido à seca que atinge o país.

Nessa época do ano, de agosto a outubro, o fogo na amazônia, no pantanal e no cerrado e queimadas em países vizinhos geram fumaça suficiente para cobrir uma área da ordem de 5 milhões de quilômetros quadrados, segundo o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

Essa cobertura ocupa cerca de 60% do território nacional, que se estende por 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Mas segundo a pesquisadora Karla Longo, do Inpe, a área coberta por fumaça pode dobrar se forem considerados os países vizinhos e parte do oceano Atlântico.

A situação é considerada típica, mas ocorre em um momento de seca histórica no Brasil, que atinge ao menos 3.978 municípios, segundo boletim publicado pelo Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) na última terça-feira (3), e 58% do território nacional.

O número que coincide com o da fumaça, mas é relacionado ao indicador de seca do órgão.

A fumaça tem causado transtornos à população de diversas regiões do Brasil, como municípios no sul do Amazonas e no entorno de Porto Velho (RO), incluindo a capital rondoniense.

Dados do Selva, site da Universidade do Estado do Amazonas e da Fundação Universitas de Estudos Amazônicos, indicavam, em três estações em Porto Velho, os níveis 205, 202,5 e 177,6 de material particulado fino (MP2.5), medido em microgramas por metro cúbico, por volta das 16h20 desta segunda (9). O nível é considerado péssimo, o pior da escala.

Já a cidade de São Paulo viu seus indicadores de qualidade chegarem ao topo da lista entre as grandes cidades do mundo na manhã desta segunda, segundo o site suíço IQAir, que reúne dados de estações operadas por governos, instituições de ensino e ONGs no mundo.



*Informações da Folhapress