Morre jovem baleada pelo ex em loja de celular no interior de MS

Karina Corin, de 29 anos, baleada na cabeça pelo ex-companheiro, Renan Dantas Valenzuela, de 31 anos, no último sábado (1º); não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã desta terça-feira (4).

Karina estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Vida de Dourados. Aline Rodrigues, de 32 anos, também estava na loja de celular no momento do ataque e morreu após ser atingida por dois tiros.

Aline era amiga de Karina, e também foi levada para o Hospital da Vida de Dourados em estado grave. Contudo, não resistiu aos disparos, que atingiram a cabeça e o tórax.

'Ataque foi premeditado', diz delegado

Conforme o delegado de Polícia Civil em Caarapó, Ciro Jales, as investigações apontam que o crime foi premeditado.

Renan não aceitava o fim do relacionamento com Karina, e após um desentendimento na véspera do crime, o suspeito teria se apossado da arma de seu pai, que é policial militar no município, para cometer o crime.

Ainda conforme o delegado, Karina chegou a registrar um boletim de ocorrência contra Renan pelo crime de ameaça. No entanto, não houve tempo do criminoso ser intimado pela justiça antes dos fatos.

"Concluímos que a motivação do crime foi passional. A Karina e o Renan passaram por um término conflituoso, com ofensas e ameaças. Inclusive, na sexta-feira, véspera do crime, eles discutiram de forma acintosa e ela registrou um 'BO' no final da tarde", disse.

"Foi solicitado na delegacia de polícia de Caarapó as medidas protetivas de urgência, mas infelizmente não houve tempo hábil para que a justiça intimasse o agressor sobre essas medidas", completou.

Controlador e agressivo

Ciro Jales também relatou detalhes sobre o comportamento do criminoso. Conforme o delegado, Renan não aceitava que amigas de Karina frequentassem sua loja, e ficava incomodado com a presença delas no comércio.

"Ele tinha acesso às imagens das câmeras internas da loja em tempo real, e se incomodava com a presença de amigas delas. Para ele, a loja era como se fosse a extensão da casa particular deles", relata.

"A gente entende que a ação premeditada foi contra as duas especificamente. Nas imagens internas, há uma terceira pessoa na loja. Na ocasião, ele confronta essa terceira pessoa e, antes de cometer o crime, pede para que ela saísse da loja, uma vez que ela não estava no contexto", finaliza.

O Correio do Estado teve acesso a detalhes da investigação gravados pelo próprio delegado Ciro Jales. Confira na íntegra:

Relembre o crime

Um homem de 31 anos, identificado como Renan Dantas Valenzuela invadiu uma loja de celulares e atirou contra a ex-companheira e uma amiga dela no último sábado (1). O crime aconteceu no município de Caarapó, a 277 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o registro policial, a ocorrência começou após acionamento via 190, informando sobre uma tentativa de homicídio seguido de incêndio no Centro do município.

Conforme apurado pelo Correio do Estado, o ataque aconteceu enquanto Aline Rodrigues, de 32 anos, foi visitar a amiga, ex-companheira do criminoso e proprietária da loja. Renan teria chegado no local de bicicleta e armado com uma pistola.

O criminoso, então, atirou contra as vítimas, depois espalhou um líquido combustível pelo local e ateou fogo na loja. Em seguida, se dirigiu até os fundos do comércio, onde foi ferido por um tiro na cabeça.

Testemunhas presentes no momento do crime relataram aos policiais que ouviram o som de 4 a 5 tiros de dentro da loja.

Ambas as vítimas foram resgatadas e encaminhadas inicialmente ao Hospital Beneficente São Matheus. Já o agressor foi localizado aos fundos da loja, ferido em estado gravíssimo.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, os policiais acreditam que Renan tirou sua própria vida no local após cometer a tentativa de feminicídio. Com o criminoso, os agentes encontraram uma pistola carregada com mais três munições intactas no carregador.

Renan ainda chegou a ser encaminhado pelo Corpo de Bombeiros até o Hospital São Matheus, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

