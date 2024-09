Chuva chega na maior parte da região sul e alivia calorão em MS

Chuva dá as caras em MS e alivia calorão - Gerson Oliveira / Correio do Estado

As chuvas, como previstas pelo Correio do Estado, chegaram em Mato Grosso do Sul, principalmente na região sul do estado. Além das fortes precipitações, quedas nas temperaturas também foram registradas, com alguns municípios alcançando 14,4°C.

Segundo dados do Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), nas últimas 48 horas, Bataguassu marcou 77,4 mm de chuva, seguido por Ivinhema, com 30,6 mm, Angélica, com 28,6 mm, e Nova Andradina, com 16 mm. Outras cidades como Rio Brilhante, Bonito e São Gabriel do Oeste também registraram bons índices de chuva nos últimos dois dias.

Vinícius Sperling, meteorologista do Cemtec, afirmou que ainda é cedo para iniciar o plantio de cana, fortemente marcado na região sul do estado, pois o solo está muito seco e as altas temperaturas devem voltar na próxima semana. Ainda de acordo com Vinícius, essa situação é agravada pelo déficit de chuva acumulada em todos os municípios sul-mato-grossenses de janeiro a agosto deste ano.

Chuva acumulada no ano nos municípios de MS

Também, nos primeiros 15 dias de setembro, todas as cidades analisadas ficaram abaixo do esperado, ou seja, abaixo da média histórica. 13 municípios não registraram chuva nas primeiras duas semanas, dentre elas, Três Lagoas, Chapadão do Sul e Coxim.

Quedas nas temperaturas

Entre a noite desta quinta-feira (26) e a manhã desta sexta-feira (27), a população sul-mato-grossense percebeu uma queda nas temperaturas. Ponta Porã chegou a alcançar 14,4°C, seguido por Sete Quedas e Aral Moreira, ambas com 14,6°C, e Amambaí, com 14,7°C, enquanto Campo Grande amanheceu com 18°C. Confira as temperaturas nesta manhã:

Temperaturas mínimas no estado nesta manhã (27)

