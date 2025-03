Taxação de Trump deve derrubar exportação de ferro-gusa em MS

peso no bolso

IPCA ficou em 1,62%, ficando atrás somente de Aracaju, onde os preços subiram 1,64% no mês passado

Campo Grande teve a segunda maior alta inflacionária do Brasil, e ajudou a puxar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) brasileiro para o maior nível em 22 anos para um mês de fevereiro.

O IPCA de fevereiro para o Brasil, aferido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o mês de fevereiro foi de 1,31%. Na capital de Mato Grosso do Sul o índice foi ligeiramente maior: 1,62%.

A alta no transporte coletivo urbano de 4,21% em 24 de janeiro contribuiu para puxar o índice para cima. Para piorar, o aumento nos combustíveis, sobretudo do óleo diesel, etanol e gasolina, contribuiu para a alta do índice.

O aumento na tarifa de água e esgoto em Campo Grande, que passou a vigorar no início de janeiro, foi outro ato que pesou na inflação local, afirma o IBGE. Para contribuir mais com isso, aumentos no segmentos educação, como nos cursos regulares (escolas particulares) também influenciaram no índice para cima.

O fim do bônus de Itaipu também fez com que a energia elétrica passasse a ser um dos vilões em nível nacional. Em janeiro, o bônus financeiro da usina hidrelétrica foi diluído nas contas de luz em todo o Brasil, contribuindo para segurar a inflação. Em fevereiro isso não ocorreu.

O preço dos alimentos, vilão dos meses anteriores, passou a ser em fevereiro um dos ítens que contribuíram para tentar a inflação para baixo, embora sem êxito. Houve queda no preço da batata, leite longa vida e arroz. Para cima ficaram os preços do café moído e ovo de galinha.

Comparativo

No comparativo com outras capitais brasileira, Campo Grande teve a segunda maior variação positiva do IPCA. Os 1,62% só foram inferiores ao 1,64% de Aracaju (SE).

O índice da capital sul-mato-grossense tem um peso de 1,57% na composição do índice nacional.

No acumulado do ano, a inflação em Campo Grande é de 1,65%. O índice muito similar do acumulado e de fevereiro tem explicação. No mês de janeiro a capital de MS teve um das menores variações do Brasil: 0,04% e ficou praticamente estável. No País, o acumulado inflacionário para o ano é de 1,,47%.

O IPCA é calculado pelo IBGE desde 1980, se refere às famílias com rendimento monetário de 01 a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte, e abrange dez regiões metropolitanas do país, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju e de Brasília.

Para o cálculo do índice do mês, foram comparados os preços coletados no período de 30 de janeiro de 2025 a 26 de fevereiro de 2025 (referência) com os preços vigentes no período de 28 de dezembro de 2024 a 29 de janeiro de 2025 (base).