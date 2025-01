Chuva volta a causar estragos e Campo Grande mobiliza força-tarefa

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Com a chegada da época de chuvas o campo-grandense volta a enfrentar um problema antigo, os estragos causados pela derrubada de árvores danos às sinalizações e, com mais precipitação à vista, a Prefeitura corre para tentar lidar com as demandas cada vez mais crescentes.

Para comunicar qualquer impacto causado pelas chuvas, os campo-grandenses podem recorrer à três telefones específicos, sendo:

199 - Defesa Civil

- Defesa Civil 193 - Corpo de Bombeiros

- Corpo de Bombeiros 156 - Teleatendimento de emergência da Prefeitura.

Isso porque, conforme o Executivo em nota, as equipes locais já se dividiram nas mais diversas frentes de trabalho, para lidar com poda e remoção de árvores caídas, manutenção e sinalização de vias, etc.

Inclusive, a Prefeitura de Campo Grande acionou as secretarias para que auxiliem aquelas famílias, em situação de vulnerabilidade social, que também tenham sido prejudicadas.

É o caso, por exemplo, das famílias que vivem na Comunidade Cidade dos Anjos, localizada na região do Anhanduizinho, onde lonas foram distribuídas para proteção emergencial das famílias afetadas.

Ali, cerca de dez famílias receberam benefícios de emergência do Poder Público, itens básicos como cestas básicas e cobertores pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS).

Com isso, a partir de hoje (27) os chamados Centros de Referência e Assistência Social (CRAS), recebem essas famílias para execução do Cadastro Único.

É através desse cadastro que é possível o acesso aos mais variados serviços sociais, como por exemplo o de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF).

Estragos

Nas mais diversas regiões, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) lida com a limpeza e recolhimento das árvores que durante o final de semana caíram em ruas e calçadas da Capital.

Caso na Avenida Prefeito Heráclito José Diniz de Figueiredo, que teve toda uma faixa bloqueada pela queda de uma árvore, enquanto que no extremo oposto de Campo Grande, na praça da Cohab, por exemplo, outras cinco espécies também viraram acumulados de madeira no local.

Entre os pontos afetados pela chuva também aparecem:

Rua Larte - Jardim Panamá, Rua Coimbra - Jardim Aero Rancho, Rua Sagarana - próximo ao Eco Ponto no Bairro Zé Pereira, Avenida 5 - Nova Campo Grande, Rua Segismundo T. Santana - Parque do Sol, Avenida José Barbosa Rodrigues - Bosque das Araras, Rua Xavier de Toledo - Taquarussu, Rua Estevão Alves Ribeiro - Piratininga, e Avenida Prefeito Heráclito José Diniz, esquina com a Rua Veridiana - Estrela do Sul.

Com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevendo rajadas de vento de até 60 km/h, a Defesa Civil alerta para o risco de queda da energia elétrica e a possibilidade de alagamentos, orientando que os populares procurem abrigo seguro e não fiquem embaixo de árvores durante os próximos temporais.

Novas chuvas

Pela previsão do tempo para todo Mato Grosso do Sul, a partir desta segunda-feira (27), a última semana do mês de janeiro promete ser chuvosa e sem trégua, segundo dados e modelos disponibilizados pelos serviços de meteorologia.

Como esclarece a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), o próximo trimestre - que começa em fevereiro - apresenta uma tendência climática que indica chuvas "ligeiramente abaixo da médica histórica" para o período.

Porém, antes disso, os últimos cinco dias de janeiro devem manter as tendências de precipitação observadas recentemente, com Campo Grande, por exemplo, já começando essa segunda-feira (27) com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

**(Com assessoria)

Assine o Correio do Estado