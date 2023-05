Chuvas abrem nova cratera em acesso que leva ao Hospital São Julião

Equipes começaram cedo os trabalhos de reparo aos estragos causados pela chuva, que caiu fortemente sobre Campo Grande nesta terça-feira (09), deixando marcas que vão desde uma nova cratera aberta no Nova Lima até árvores caídas e mais outros transtornos por toda a cidade.

No trecho que dá acesso ao Hospital São Julião, as águas das chuvas derrubaram uma parte da pista de rolamento da rua Lino Villacha e a passarela da calçada, removendo inclusive parte da cerca de proteção do lugar.

Vale ressaltar que mesmo na noite de ontem o trecho já estava sendo sinalizado, por equipes da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) e Secretaria Municipal De Infraestrutura E Serviços Públicos (Sisep).

Equipes começaram trablahos no primeiro horário da manhã. Foto: M.V

Conforme averiguado no local, as equipes já chegaram no primeiro horário da manhã, por volta de 06h, para serviços de limpeza dos destroços acumulados na cratera, com as dimensões de 15 metros de comprimento por 13 de largura já engolindo trecho da rua.

"Estamos montando uma operação emergencial para resolver as situações mais críticas decorrentes das chuvas de ontem. Aqui, os trabalhos de recomposição da via já começaram e devem durar em torno de 20 dias", destacou Domingos Sahib, titular da pasta de infraestrutura da Capital.

Conforme apurado com o meteorologista, Natalio Abraão, com diversas tempestades isoladas, o maior volume de chuvas de Campo Grande ontem (09), foi de 34,2 mm, registrados na região do bairro Universitário, sendo que uma frente fria aliada à ação de um ciclone extratropical são responsáveis por essa instabilidade.

Outros pontos

Segundo a Sisep, há trabalhos de drenagem, manutenção de vias, limpeza, retirada de árvores e manutenção da iluminação sendo realizados por toda Campo Grande.

Conforme a prefeitura, a retirada de resíduos acontece nos pontos:

Avenida Cônsul Assaf Trad,

Rua Francisco Pereira Coutinho,

Avenida Guaicurus,

Rua Dário Ainhaia Filho, R

Rua Lagoa da Prata e

Avenida Nasri Siufi.

Ainda, árvores caídas estão sendo removidas de pontos na Avenida Bom Pastor, Rua Silvério Faustino e Avenida Prefeito Heráclito de Figueiredo, próximo à Avenida Mascarenhas de Moraes, onde também será realizada a limpeza de entulhos.

Importante frisar que, com as fortes chuvas, uma das obras que está mais próxima de seu prazo de entrega - a

recuperação do cruzamento da Rua José Antônio com Fernando Corrêa - não teve seu andamento prejudicado.

