Chuvas intensas e ventos de até 60 km/h devem atingir 68 municípios de MS

As nuvens pesadas que escureceram o almoço dos campo-grandenses nesta quinta-feira (21) sinalizaram a chegada das tempestades em Campo Grande. Na manhã de hoje, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um novo alerta laranja de perigo para chuvas intensas, com ventos entre 60 e 100 km/h, afetando 69 municípios do estado nas próximas 24 horas.

Além de Campo Grande, as cidades em alerta incluem: Água Clara, Alcinópolis, Amambai, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Aral Moreira, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Caarapó, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Coronel Sapucaia, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Figueirão e Glória de Dourados.

As cidades de Iguatemi, Inocência, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jaraguari, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paraíso das Águas, Paranaíba, Paranhos, Pedro Gomes, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sete Quedas, Sidrolândia, Sonora, Tacuru, Taquarussu, Terenos, Três Lagoas e Vicentina também estão sob risco de chuvas intensas.

De acordo com informações meteorológicas, há possibilidade de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou de 50 a 100 mm/dia, com ventos intensos variando entre 60 e 100 km/h nas cidades em alerta do Inmet. Esses riscos meteorológicos podem causar interrupções no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

A orientação é que a população evite se abrigar debaixo de árvores e não estacione perto de torres de transmissão ou placas de publicidade. Em caso de necessidade de ajuda, os contatos são: Defesa Civil pelo telefone 199 e Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

