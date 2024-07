Cidades registram chuvas intensas e temperaturas abaixo dos 6°C

Frio e chuva chegaram com tudo no Estado - Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

Com a chegada do inverno, finalmente os sul-mato-grossenses estão tendo um período de folga do calor extremo e seca. Nesta terça-feira (09), algumas cidades do Estado registraram uma queda brusca na temperatura e fortes precipitações ao longo do dia, combinando o casaco com o guarda-chuva.

Segundo o meteorologista Natálio Abrahão, Rio Brilhante choveu 32.8mm e registrou mínima de 9.6°C. Hoje, quarta-feira (10), a cidade chegou a mínima de 8.8°C, com sensação térmica de 7°C, além de precipitação de 7.8mm.

Já Maracaju também foi intensa nas chuvas, com volume de 31.4mm e temperatura mínima de 10.8°C. Nesta quarta, a mínima já foi de 9.2°C, com sensação de 9°C, e chuva de 4mm.

Em Campo Grande, mesmo com previsão de 15mm de chuva, a capital registrou apenas 4.6mm nesta terça-feira, além de mínima de 11.5°C. Hoje, ainda não choveu, mas a mínima já foi de 10.1°C e sensação térmica de 7°C.

Ivinhema também choveu forte, com volume de 28.4mm, e mínima de 11.7°C. Nesta quarta-feira, as mínimas já registradas foram de 9.4°C e sensação de 7.4°C, além de precipitação de 7mm.

Em Sete Quedas, a mínima de ontem foi de 7.7°C e precipitação de 10.8mm. Hoje, a cidade registrou mínima de 5.8°C, com sensação de 6°C, mas, ao contrário de ontem, pouca chuva, apenas 0.2mm.

Ademais, Coxim, Chapadão do Sul, Três Lagoas e São Gabriel do Oeste não registraram chuva terça e quarta. Hoje, já marcaram mínimas de 14.2 (sensação de 12°C), 13.4 (sensação de 12°C), 14.2 (sensação de 14°C) e 12.6 (sensação de 11°C).

Pantanal fogo zero

Com a chegada da chuva, as queimadas no Pantanal vem diminuindo dia-a-dia. Segundo o Laboratório de Aplicações de Satélites do departamento de meteorologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Lasa-UFRJ), desde ontem, terça-feira (09), o Pantanal não teve hectares (ha) queimados, ou seja, o fogo está controlado. Na segunda-feira (08), o bioma teve 25 ha queimados.

Porém, de acordo com o boletim diário da Operação Pantanal de ontem, que divulga informações sobre o combate às queimadas, o Pantanal segue sofrendo com as queimadas no bioma. Felizmente, a quantidade de focos segue em queda e hoje apresenta apenas uma área com fogo.

O incêndio ativo está localizado no norte de Corumbá, próximo ao Rio Paraguai, no Paraguai Mirim. A aeronave KC-390, helicóptero da Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo (CGPA) e oficiais no combate às queimadas seguem monitorando o local em busca de conseguir controlar o foco na região.

Ao todo, segundo o Lasa, 594.445 mil hectares já foram queimados neste ano (1º de junho até 09 de julho), ou seja, cerca de 6.10% do Pantanal, o que já supera a área queimada dos dois últimos anos.

