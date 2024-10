Cocaína avaliada em R$ 3 milhões é encontrada em meio a carga de soja

Anaurilândia

De acordo com os militares da PMA, as imagens recebidas pelos militares mostram que o animal foi submetido a condições de sofrimento, configurando o crime de maus-tratos conforme a Lei Estadual nº 5.673/2021

Um homem, cuja identidade não foi revelada, foi multado em quase R$ 5 mil e autuado por maus-tratos ao amarrar um jacaré na carroceria de um caminhão. O flagrante ocorreu no pátio de uma cooperativa em Anaurilândia, a 376 quilômetros de Campo Grande.

Imagens disponibilizadas pela Polícia Militar Ambiental são impactantes e mostram um jacaré imobilizado com uma corda, pendurado na carroceria do veículo.

Sobre o flagrante, a Polícia Militar Ambiental informou, em nota, que foi acionada no dia 15 de outubro por funcionários de uma cooperativa para capturar um jacaré, mas não souberam explicar onde o animal estava. Os militares ambientais foram ao local, mas não encontraram o jacaré.

No dia seguinte, imagens foram enviadas para o telefone funcional do quartel em Anaurilândia, mostrando um jacaré amarrado na carroceria de um Ford F4000, de cor prata. Nas imagens, é visível observar que o caminhão estava saindo do pátio em direção à MS-276, com o animal pendurado.

A partir das imagens recebidas, os agentes realizaram fiscalizações na região para localizar o autor. Em contato com a cooperativa, os policiais descobriram que o motorista esteve no local para adquirir uma carga de milho na mesma data do vídeo.

Os policiais tiveram acesso à ordem de serviço para realizar a entrega da carga adquirida pelo motorista em uma propriedade rural, onde possivelmente o homem estaria.

No local, os policiais conseguiram localizar o autor do crime. Ao ser interrogado, ele admitiu ter capturado o jacaré, afirmando que o soltou em um córrego próximo à fazenda.

Ainda em diligências no local, os policiais pediram autorização ao proprietário para verificar as geladeiras e freezers da fazenda, mas, durante a inspeção, os militares não encontraram nenhum vestígio do animal.

De acordo com a PMA, as imagens deixam claro que o jacaré foi submetido a condições de sofrimento, configurando o crime de maus-tratos conforme a Lei Estadual nº 5.673/2021. Diante disso, foi aplicada uma multa de 100 UFERMS, equivalente a R$ 4.955,00. Além disso, o autor poderá ser condenado à pena de detenção de três meses a um ano.

