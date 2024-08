Colegiado irá monitorar impacto de queimadas na saúde da população

Diante do cenário de queimadas que assolam o Pantanal e a região Amazônica, o Ministério da Saúde criou nesta quinta-feira (1º), a sala de situação para monitorar o impacto das mudanças na população.

O objetivo é monitorar a população afetada diretamente pela seca, decorrente da falta de chuvas causada pelo fenômeno El Niño, que potencializou a crise do fogo no Pantanal, a ponto de Corumbá ter sido 'engolida' pela fumaça,em mais de uma ocasião durante o primeiro semestre deste ano.

“A sala de situação facilita a articulação interministerial e interinstitucional. Para o próprio ministério, facilita as ações, como nos comunicarmos melhor com a população sobre os riscos decorrentes das emergências do clima”, explica Eliane Ignotti, coordenadora-geral de Vigilância em Saúde Ambiental do Ministério da Saúde.

A incumbência do monitoramento do impacto na saúde da população, ficará por conta da Secretaria de Vigilância em Saúde Ambiente (SVSA) que, entre suas atribuições deve:

Elaboração de protocolos de resposta;

Promover articulação com os gestores estaduais e municipais;

Divulgar informações referentes a situação epidemiológica e assistencial;

Organizar caminhos para mitigar riscos sanitários

Articula repasses de recursos financeiros aos estados.

Outra atribuição será de em casos de urgência acionar reforço de equipes da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS).

A coordenadora-geral de Vigilância em Saúde Ambiental do Ministério da Saúde, Eliane Ignotti, explicou que a saúde humana sofre efeitos diretos dos fenômenos extremos climáticos.

“Hoje, vivenciamos uma situação de seca extrema na região Amazônica, por causa do El Nino, e também de seca extrema no Pantanal, com queimadas. A seca demanda articulação para proteção da população tanto para efeitos da exposição à poluição atmosférica, como dos riscos de incêndios. Outra preocupação é a diminuição do acesso à água de qualidade nas duas situações”, completa Eliane Ignotti.

Grupo de trabalho

Durante a organização, inicialmente os integrantes farão reuniões semanais, e posteriormente em situações emergenciais. Além dos integrantes da Secretaria de Vigilância em Saúde Ambiente, secretarias de outros ministérios terão representantes.

Além da abertura para a contribuição de especialistas e membros de órgãos e entidades públicos ou privados que possam contribuir com a temática em questão.

Atividades

Caberá à Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, desenvolver campanhas educativas, trabalhar na capacitação dos profissionais da área de saúde que trabalham em áreas afetadas.

Considerando que comunidades vulneráveis, de baixa renda, e comunidades indígenas são as mais afetadas, assim como não têm acesso a infraestrutura para os atendimentos adequados.

Pensando nas comunidades será criado o Plano Setorial de Adaptação à Mudança do Clima, com a finalidade de desenvolver táticas para o Sistema Único de Saúde (SUS), com a finalidade de diminuir o efeito das mudanças climáticas na saúde da população e consequentemente na demanda que gera aos serviços de saúde.

“A sala foi constituída como uma forma de facilitar a gestão Ministério da Saúde e a comunicação com a sociedade. Temos monitorado, por exemplo, as ondas de calor, que estão muito frequentes em algumas regiões do país. Além disso, os contrastes, como chuvas intensas em outras regiões“, frisa Eliane Ignotti.

O colegiado ainda deverá enviar à ministra da saúde, Nísia Trindade, relatórios quinzenais com relação a eventuais situações epidemiológicas e respectivas estratégias de enfrentamento.

