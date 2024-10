Colégio promove aulão para o ENEM gratuito e aberto ao público

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Colégio Nota 10 promove aulão preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), às 14 horas deste sábado (19), na Unidade Garças, localizada na rua Padre João Crippa, número 2371, Centro, em Campo Grande.

O evento é presencial, gratuito e aberto ao público. Os interessados deverão fazer a inscrição neste site .

O aulão será transmitido pelo Youtube, para aqueles que não puderem comparecer pessoalmente.

A expectativa é que 500 alunos participem do evento. A dinâmica inclui rodízio de aulas em diversas disciplinas, com foco nas áreas comuns do Enem.

ENEM 2024

As provas do ENEM ocorrem em dois domingos, 3 e 10 de novembro. O exame será reaplicado em 10 e 11 de dezembro. O gabarito oficial será divulgado em 20 de novembro. O resultado será divulgado em 13 de janeiro de 2025.

O período de inscrições foi de 27 de maio a 14 de junho de 2024 e a taxa cobrada foi de R$ 85,00, com pagamento até 19 de junho.

A primeira prova é de Redação; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, com duração de 5 horas e meia.

A segunda prova é de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. A duração é de 5 horas.

O exame possui 180 questões de múltipla escolha e uma redação. As matérias cobradas na prova são português, literatura, matemática, química, física, biologia, história, geografia, sociologia, filosofia, artes e inglês ou espanhol.

No Estado, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) aceitam a nota do ENEM como porta de entrada.

Com a nota do ENEM, é possível cadastrar-se no Sistema de Seleção Unificado (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni) e Financiamento Estudantil (Fies).

A oportunidade serve como porta de entrada para várias universidades públicas e particulares do Brasil e até de Portugal.

COMO CONTROLAR A ANSIEDADE?

Veja dicas que podem ajudar a controlar a ansiedade na hora do resolver questões do ENEM. Confira:

Ser positivo - evite pensamentos negativos e autocríticos, seja positivo e acredite no seu potencial

Respirar fundo - feche os olhos e respire profundamente e calmamente

Gerenciar o tempo de cada questão - divida o tempo disponível para cada seção da prova e siga-o rigorosamente. Isso ajudará a evitar a sensação de estar sobrecarregado

PASSE GRATUITO

Estudantes que irão fazer o Enem terão transporte público gratuito nos dias de prova, em Campo Grande.

O objetivo é garantir meio de locomoção para estudantes que não têm condições de se deslocarem até o exame.

A isenção da tarifa aos candidatos ocorre somente nos dias de realização das provas. O benefício é exclusivo para os estudantes residentes no município de Campo Grande, com direito a dois passes: ida e volta. A utilização do benefício concedido terá caráter pessoal e intransferível.

Para pedir a isenção de pagamento, os interessados precisam anexar o comprovante de inscrição do exame, uma cópia frente e verso da identidade com foto, e uma cópia frente e verso do cartão de transporte já registrado no Consórcio Guaicurus.

Clique aqui e se inscreva.