Com 23,9 mil isenções em MS, inscrições para o Enem começam amanhã (5); saiba mais

Em todo Estado, média da mínima deve ser de 18ºC pelas manhãs e noites; temperatura deve aumentar no decorrer do dia

Começando a ter características de inverno, próximos dias seguem com pouca nebulosidade e temperaturas amenas em MS Gerson Oliveira/Correio do Estado

Mantendo a tendência do final de semana, os próximos dias em Campo Grande devem ser de temperatura mais elevada, céu claro e sem previsão de chuva. Após uma semana gelada, o calor voltou para a Capital e também para o restante de Mato Grosso do Sul.

De acordo com as informações do Instituto Nacional de Meteorologia, a segunda-feira (5) na Capital será de dia claro e céu limpo. A máxima deve ser 28ºC, mas a mínima chegará a 18ºC.

Neste mesmo dia, os ventos serão moderados e a umidade relativa do ar deve ser de 80%, já que os efeitos positivos das chuvas da semana passada tendem a permanecer por algum tempo na cidade.

Ao Correio do Estado, a meteorologista do Inmet, Andrea Ramos, explicou que essas características de tempo claro, com temperatura mais elevada durante o dia e mais gelada na parte da noite deve persistir no decorrer da semana, pelo menos até sexta-feira (9), quando os termômetros devem chegar a 30ºC.

Ainda de acordo com a especialista, a mudança de tempo entre uma semana e outra se deve pela passagem de uma frente de baixa pressão que, na maior parte das vezes, causa instabilidade, trazendo dias chuvosos como os da semana passada.

Também há o fato do outono ser uma estação de transição entre o verão e o inverno e, por isso, há períodos com mais características do tempo quente, como trovoadas e pancadas de chuva e, quando maio chega, as precipitações dão lugar ao tempo mais seco e céu limpo, aspectos observados com mais amplitude durante o inverno brasileiro.

Além disso, há a atuação de um anticiclone em altos níveis, o que gera uma massa de ar frio e seco na região central do Brasil, tendo consequências diretas no clima de Mato Grosso do Sul.

Dessa forma, os dias no decorrer da semana ficam com mínimas variando entre 16ºC e 18ºC e as máximas não ultrapassam 28ºC. Conforme o explica por Andrea, esta variação no clima entre as manhãs, tardes e noites se dá pela intensidade do vento e a incidência solar, que aumenta no decorrer do dia e faz com que as temperaturas fiquem elevadas.

Por sua vez, a falta da luz do sol de forma mais forte durante as manhãs e a total ausência durante a noite faz com que o ar resfrie, proporcionando uma sensação térmica mais gelada.

A meteorologista ainda alerta para o fato de que a passagem do outono para o inverno pode trazer queda na umidade relativa do ar. Dessa forma, quando a estação mais gelada do ano chegar, a umidade do ar pode ficar em 15%. Por enquanto, ela varia 90% no início da semana, mas deve cair até 35% até sexta-feira.

Como a massa fria e seca atua sob o Brasil com influência em todo MS, nos demais municípios a tendência também é de dias claros, ventos fracos a moderados, com possibilidade de rajadas, tempo firme sem previsão de chuvas. A máxima não deve ultrapassar os 28ºC.

