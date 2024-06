Com centro integrado em MS, Corumbá pede socorro logístico para Alckmin

Verruck destacou importância da suspensão de permissão das queimadas, que aconteceu quase duas semanas após intensificação no combate às chamas no Pantanal - Reprodução/M.D.P

Ainda que Mato Grosso do Sul possua o Centro Integrado de Controle Estadual (Cicoe), responsável pela tomada de decisões no combate aos incêndios florestais em MS, os vereadores de Corumbá resolveram pedir socorro ao vice-presidente, Geraldo Alckmin, em busca de apoio técnico e logístico para "ações mais efetivas".

Como descrito pela Casa de Leis do município, 15 representantes do Poder Legislativo local assinaram o requerimento enviado diretamente para Alckmin, com o intuito de "evitar um novo desastre ambiental como o ocorrido em 2020".

Sendo que o responsável pelo documento, vereador Allex Dellas, propôs cópia também ao gabinete de Marina Silva, no Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, a ideia é voltar os olhos federais para a causa.

Ou seja, o parlamento corumbaense busca trazer para o combate aos incêndios no Pantanal sul-mato-grossense, equipes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Durante a sessão da última terça (11), quando aprovado o requerimento, os parlamentares ressaltaram que Corumbá vive "momentos críticos" quanto aos focos de incêndio que atingem a vegetação pantaneira, listando entre os pedidos de apoio "técnico e logístico":

Aeronaves;

Brigadistas e

Recursos financeiros

Conforme o texto, o Ministério possui "estrutura física e de pessoal, em cooperação com os demais órgãos federais, para suprir e demandar com eficiência essa situação crítica que o Pantanal passa no momento", cita.

Cadê o apoio daqui?

Logo um dia após a sessão na Câmara, o chamado Cicoe se reuniu em seu 10º encontro, com presença do titular da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, e demais autoridades, como representantes do Corpo de Bombeiros e Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) da Defesa Civil.

Além da Semadesc, integram o Cicoe:

Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec/MS),

Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) , assim como a

, assim como a Secretaria de Comunicação (a Secom)

Cabe apontar que esse mesmo Cicoe, ainda em 20 de fevereiro desse ano, realizou a segunda reunião do Centro de Controle Estadual, traçando ali a inclusive qual seria a estratégia de comunicação com a sociedade.

Segundo palavras do secretário Jaime Verruck à época, avaliações das bases técnicas serviriam ainda para estudo da criação de um novo decreto emergencial, reforçando na data de ontem (12) a importância da suspensão de autorização para queimas controladas.

Importante pontuar, como já confirmado pela Diretoria de Proteção Ambiental (DPA) do Corpo de Bombeiros de MS, o trabalho de combate se intensificou a partir do fim de maio, com os focos mais fortes surgindo a partir das seguintes datas:

05 de junho | foco em Fort Coimbra

31 de maio | foco próximo ao Porto Laranjeira

05 de junho | foco próximo à escola Jatobazinho

02 de junho | foco na Região próximo a Corumbá;

05 de junho | foco próximo ao Frigorífico Caimasul:

Porém, conforme descrito na Portaria 1.427, a suspensão das chamadas "queimas controladas", pelo prazo de 180 dias, só foi publicada em 11 de junho, já considerando as condições de baixa umidade e ventos fortes vivenciadas pelos agentes no Pantanal há dias.

Para além do Centro Integrado, em 14 de maio o Governo do Estado de MS "abraçou" a causa do combate aos incêndios florestais, e consequente apoio ao Corpo de Bombeiros Militar, quando bases avançadas começaram a ser instaladas no Pantanal.

“Corpo de Bombeiros já está na fase de resposta aos incêndios, mantendo ações de prevenção em locais onde ainda não haja necessidade de atuação no combate ao fogo. Agora, com a Defesa Civil, demos início ao processo para decretação de emergência nos principais municípios atingidos. Seguimos executando o cronograma e planejamento realizado por nossas forças de segurança”, concluiu Verruck ontem (12).

