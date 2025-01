Com fila extensa, MPE vai investigar distribuição de aparelhos auditivos pelo SUS

ESTUPRO DE VULNERÁVEL

Ambos foram presos pelo crime de estupro de vulnerável após um familiar denunciar que a menina era vítima, em Chapadão do Sul

Caso foi registrado em Chapadão do Sul Foto: Divulgação

Uma mulher e um homem, respectivamente mãe e padrasto de uma menina de 11 anos, foram presos em flagrante pela prática do crime de estupro de vulnerável, nesta sexta-feira (17), em Chapadão do Sul.

De acordo com informações da Polícia Civil, um familiar da criança compareceu até a Delegacia de Polícia Civil do município para denunciar que a menina era vítima da mãe e do padrasto.

Diante da gravidade da denúncia, equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) iniciaram imediatamente as diligência, realizando, inicialmente, a prisão em flagrante do padrasto da menina.

Durante as investigações preliminares, foi constatado que a mãe da vítima sabia que o padrasto abusava da menina e era conivente com os atos criminosos, razão pela qual também foi presa em flagrante pelo crime de estupro na modalidade omissiva.

A vítima será submetida a exame sexológico para a devida apuração técnica.

Foi instaurado inquérito policial para aprofundar as investigações e adotar todas as providências legais cabíveis.

Estupro de vulnerável

Neste ano, já foram registrado 55 casos de estupro em Mato Grosso do Sul, conforme dados da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o que dá uma média de três vítimas por dia.

A maioria dos casos foram registrados em Campo Grande, que já tem 16 casos neste ano.

Dos registros em Mato Grosso do Sul, 27 vítimas eram crianças e 15 adolescentes, totalizando 42 vítimas menores de 18 anos.

Do total de vítimas, 40 são do sexo feminino, 12 do sexo masculino e três não foi informado.

No ano passado, durante todo o mês de janeiro, foram registrados 234 estupros no Estado. Durante todo o ano, 2.353 casos, sendo 1.085 vítimas crianças e 819 adolescentes.