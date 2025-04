Com impacto de R$ 95 milhões, Câmara aprova reajuste escalonado de Adriane Lopes

Cidades

Investigação confirmou que Jorginho, de 60 anos, alimentava onça-pintada que o matou em Aquidauana

Causa da morte do caseiro Jorge Ávalo, de 60 anos, a ceva é proibida há 10 anos em Mato Grosso do Sul.

Vítima de um ataque de Onça-Pintada no último final de semana, “Jorginho” alimentava o animal predador na região conhecida como “Touro Morto”, em Aquidauana, fato confirmado nesta segunda-feira (23) pelo adjunto da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Educação (Semades), Arthur Falcette.

Publicada em maio de 2015, a resolução destaca que “é proibida a alimentação ou ceva de mamíferos de médio e grande porte silvestres em vida livre para atrair, aumentar a chance de observação ou garantir sua permanência em determinada localidade.”

A afirmação acerca da causa da morte ocorreu durante entrevista coletiva na sede do 1º Batalhão da Polícia Militar Ambiental. “Uma das poucas certezas que a gente tem sobre o caso era que estava sendo feita a ceva para o animal no local e essa prática, além de ser crime ambiental, pode desequilibrar o comportamento do animal que está sendo alimentado”, afirmou Falcette.

O ataque fatal ocorreu no fim de semana, entre os dias 20 e 21 de abril. O corpo do caseiro foi encontrado com sinais de esquartejamento na terça-feira (22).

O que é ceva?

A prática da ceva de animais é uma técnica utilizada principalmente por pesquisadores e fotógrafos da vida selvagem com o objetivo de atrair animais para observação, monitoramento, registro ou estudo científico. A palavra "ceva" vem do meio rural e significa basicamente "isca" ou "alimentação oferecida" com a intenção de atrair determinados bichos a um local específico.

Na prática, a ceva consiste em deixar alimentos ou substâncias atrativas em um determinado ponto da mata ou do cerrado, por exemplo. O objetivo é induzir o animal a visitar aquele local com certa frequência. Essa técnica pode ser feita com carnes, frutas ou até perfumes e odores que imitam feromônios naturais.

Ceva de onças-pintadas

No caso das Onças-Pintadas, a ceva geralmente é feita com pedaços de carne ou carcaças de animais mortos (como bois, porcos ou outros animais de médio porte). A prática é utilizada especialmente em projetos de pesquisa e documentação fotográfica.

Regras

Além da alimentação, a resolução traz outros pontos determinantes para que a observação de animais silvestres ocorra de maneira segura em todo o estado. Conforme o texto, os observadores devem permanecer em silêncio de modo que não atraia a atenção ou perturbem os animais.

Caso esteja em uma embarcação, os turistas devem manter uma distância mínima de 10 metros da margem do rio em relação aos animais em terra firme. “Nos casos em que o observador estiver em terra firme, a distância mínima para a observação será de 30 metros em relação ao animal observado, esteja ele em terra firme ou meio aquático”, diz trecho do documento.

Além da Onça-Pintada, a resolução também se aplica à observação de - Onça Parda (Puma concolor); Lobo Guará (Chrysocyon brachyurus); Cateto (Tayassu tajacu); Queixada (Tayassu pecari), e Ariranha (Pteronura brasiliensis).

Durante a observação podem ser utilizados instrumentos que permitam melhor visualização e captação de imagem tais como, máquina fotográfica, filmadora, binóculo, luneta e outros, desde que tal utilização não implique na “alteração do comportamento do animal observado à exemplo do uso de flash fotográfico.”

Nos últimos anos, alguns pesqueiros no Pantanal de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul passaram a fazer uso da prática, condenada por ambientalistas, para atrair turistas.

Balneário de Bonito

Bióloga e superintendente estadual do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Joanice Lube Battilani disse ao Correio do Estado que apesar de proibida, a ceva foi o principal causador dos recentes ataques de peixes na lagoa artificial do Balneário Praia da Figueira, em Bonito.

“Nós trabalhamos para coibir a ceva, não apenas em casos que envolvam grandes animais, mas também na alimentação de macacos e araras. No caso do balneário, as provas só vieram a público após diversos ataques e uma pessoa perder o dedo”, disse Joanice Battilani.

Cabe destacar que o Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) decidiu suspender as atividades do balneário no dia 26 de março, entretanto, as atividades foram retomadas após algumas condicionantes impostas aos proprietários do ponto turístico. Conforme apurado pelo Correio do Estado, os ataques foram realizados por Tambaquis e Tambacus.

Doutor em Ecologia pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), José Sabino acompanhou o Ibama no local dos ataques. À reportagem, disse que o caso possui algumas peculiaridades.

“Sou cientista profissional, trabalho com peixes desde 1982. Uma das hipóteses é de que os peixes (responsáveis pelos ataques) foram retirados do local. É importante destacar que não são de fato ataques, o peixe é tão vítima quanto nós”, finalizou. Uma barreira de isolamento foi montada no local para evitar justamente a alimentação dos animais.

*Saiba

A onça responsável pela morte de Jorge foi capturada no Pantanal, na manhã desta quinta-feira (24), e levada ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras), em Campo Grande.

