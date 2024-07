Com mais de 5% já queimado, Pantanal de MS sofre com retorno dos incêndios

Brigadista do Ibama/Prevfogo desvia de área queimada no Pantanal de Mato Grosso do Sul, região mais atingida pelas chamas - Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

A baixa umidade do ar, com 20% de mínima, e a temperatura com máximas de 37º C para a região do Pantanal, em Mato Grosso do Sul, criaram condições favoráveis para os incêndios no Pantanal ganharem uma nova escalada a partir desta quinta-feira (25). O território já teve mais 5% de sua área destruída pelo fogo, com incêndios registrados entre janeiro e julho.

Em termos de território, isso equivale a 8.489 km², o que representa uma área um pouco maior que todo o município de Campo Grande, que corresponde a 8.096 km².Além dessa área, o atual cenário de fogo ameaça invadir o Parque Estadual do Rio Negro.

As condições climáticas de perigo potencial para a região foram divulgadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e são mantidas até, no mínimo, para esta sexta-feira (26) à noite.

Esse cenário reforça as previsões técnicas do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais (Lasa) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que mostram que há 80% de chance de o fogo queimar mais de 20 mil km² até final de 2024, o que é quase a área do estado do Sergipe (21,9 mil km²).

Onde o fogo tem atuando de forma mais intensa no bioma é no município de Corumbá, em algumas partes de áreas específicas do Alto Pantanal (ao norte da cidade), às margens do rio Paraguai, porém antes de chegar à Serra do Amolar, que fica a cerca de 220 km da Capital do Pantanal.

Também perto das regiões do Rabicho, onde existe uma base de treinamento da Marinha, e no Porto da Manga, onde passa a MS-228 (Estrada Parque) e leva à sub-região da Nhecolândia, bem como às margens da BR-262. A partir deste dia 25, no município de Aquidauana o fogo passou a ser registrado com maior intensidade.

A partir do monitoramento do Programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), entre janeiro e julho, Corumbá lidera os focos de calor (2.926 casos), seguido por Porto Murtinho (449 focos), Aquidauana (243 focos) e Rio Verde de Mato Grosso (79 casos). Todos esses municípios estão no Pantanal.

Os dados computados até agora pelo LASA/UFRJ seguem monitorando essa extensão de destruição pelo fogo. A ampliação desse território queimado pode aumentar devido aos indícios já identificados para este final de julho.

O Sistema ALARMES, do LASA/UFRJ, também apontaram que o risco do fogo para o Pantanal está classificado como extremo, pelo menos até este domingo (28). Com a evolução da baixa umidade do ar para o território, esse risco acabou sendo agravado na classificação de muito alto até esta quarta-feira (24) para o extremo.

Essas classificações correspondem a cinco níveis de condições de combate. Quando a situação é extrema, é difícil haver o combate mesmo que seja feita ações aéreas, além de haver a alta velocidade de propagação.

“Há tendência de diminuição de umidade do solo nas últimas décadas. O ressecamento do solo observado em 2023/2024 é sem precedentes em termos de intensidade e duração. Regime de seca persistente de intensidade extrema a moderada nos últimos 12 meses. As altas temperaturas e seca extrema levaram a elevado acúmulo de material combustível em toda a região”, identificou o LASA/UFRJ a partir de nota técnica para alertar o possível avanço do fogo nesse período mais crítico de estiagem, que é sugerido a partir de agosto e seguindo até setembro.

A presença de representantes da União na região está maior desde 28 de junho, após o período de mês o fogo ter queimado 431 mil hectares.

“Ver o Pantanal em chamas é muito triste e exige ações conjuntas do Governo Federal, como está ocorrendo agora. Uma Sala de Situação já foi criada para alinhar em reuniões periódicas os próximos passos para enfrentar esse evento. A Defesa Civil Nacional está empenhada em ajudar”, disse o secretário Wolnei Wolff, em agenda anterior.

A tentativa para evitar um maior avanço do fogo segue ocorrendo com o engajamento de 233 agentes do Ibama, ICMBio e Prevfogo, além de mais de 500 bombeiros de Mato Grosso do Sul e 80 militares da Força Nacional. Além de pessoal, há avião capaz de dispersar 12 mil litros d´água a cada voo – isso equivale ao consumo diário de quase 110 pessoas, conforme a ONU, entre outros equipamentos.

“O grande foco nosso é o incêndio na região da Nhecolândia, que começou com um caminhão que pegou fogo. A maioria dos incêndios não é proposital. O caminhão estava em um atoleiro, de areia, forçou demais e pegou fogo. Esse vai ser o grande combate que nós vamos a partir de hoje (25) tocar”, afirmou o coronel Adriano Rampazo, subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros e chefe das operações de combate a incêndios. “Tivemos na semana passada uma semana um pouco tranquila devido aquela chuva e baixa temperatura, mas nesta semana os combates estão sendo bastante intensos”, completou.

