Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

prioridade

Com ruas esburacadas, Capital destina R$ 4,6 milhões para revitalizar ciclovias

Licitação homologada nesta segunda-feira prevê a recuperação de três ciclovias em diferentes regiões de Campo Grande

Da redação

Da redação

29/06/2026 - 13h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Embora licitação não signifique necessáriamente que o investimento vá sair do papel, a prefeiruta de Campo Grande homologou nesta segunda-feira (29) a licitação que prevê investimento de R$ 4,62 milhões na revitalização de ciclovias. 

A licitação foi concluída em meio a um perído em que ruas e avenidas estão tomadas por buracos e em meio ao escândalo que levou à prisão uma série de servidores públicos e um empreiteiro por conta de denúncia de supostos desvios nos contratos para os serviços de tapa-buracos na cidade. 

Conforne a publicação do diogrande, a empreiteira Zion Prime Obras e Pavimentação vai receber R$ 3.397.833,33 para requalificar as ciclovias das avenidas Consul Assaf Trad e Zulmira Borba, ambas na região da saída de Campo Grande para Cuiabá, região norte de Campo Grande. 

O lote dois, a ciclovia da Avenida Nasri Siufi, vai consumir R$ 404.838,17 e ficará sob responsabilidade da empreiteira RR Barros, que já mantém uma série de contratos para serviços de tapa-buracos e de recapeamento em Campo Grande. Esta ciclovia tem em torno de dez quilômetros e liga a Avenida Duque de Caxias ao anel viário (BR-262), na região sudoeste de Campo Grande. 

O terceiro lote engloba a avenida Nelly Martins e o Parque do Soter. A revitalização ficará nas mãos da CG3F Serviços e Construção, que receberá pelo menos R$ 817.920,36. 

Além de revitalizar o asfalto, o contrato com as empreiteiras prevê a revitalização da sinalização e instalação de tachões, principalmente na Avenida Cônsul Assaf Trad. 

O valor máximo estipulado pela prefeitura no edital havia sido de R$ 4.675.941,41. E, por conta da baixa disputa, o valor final teve deságio inferior a 1,2%, com o certame reduzindo o valor para R$ 4,620 milhões. O lote 01, o mais caro de todos, não tem um único centavo de deságio. 
 

Abre e fecha

Comércio de Campo Grande prefere fechar durante o jogo da Seleção

Funcionários puderam assistir ao jogo em frente aos comércios abertos

29/06/2026 14h40

Compartilhar
Tendência foi fechar as portas no comércio do centro da Capital

Tendência foi fechar as portas no comércio do centro da Capital FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Continue Lendo...

A tendência do comércio na região central de Campo Grande foi de fechar as portas durante o jogo do Brasil contra o Japão, primeiro jogo da Seleção de mata-mata da Copa do Mundo. 

A decisão de manter as portas abertas ou fechadas no setor varejista era de cada empreendedor. 

Grandes lojas de departamento como Riachuelo, Avenida e Passarelli fecharam as portas, assim como lojas menores. 

Em outros comércios, funcionários e mais torcedores se reuniram dentro das lojas e até mesmo nas calçadas para assistirem a partida juntos. 

Tendência foi fechar as portas no comércio do centro da CapitalTorcedores se reuniram em bares e no comércio / Foto: Gerson Oliveira

Farmácias mantiveram as portas abertas, por serem serviços essenciais. 

O Mercado Municipal, o mercadão, também fechou durante o jogo, devendo reabrir após a partida.

Vale ressaltar que, após o jogo, por volta das 16 horas, todas as lojas do centro reabriram.

As repartições públicas municipais e estaduais tiveram expediente reduzido nesta segunda-feira.

Conforme decreto da Prefeitura de Campo Grande, o expediente das repartições públicas municipais foi encerrado às 11h30.

O decreto do Governo do Estado também estabelece que o expediente nas repartições estaduais foi das 7h30 às 11h30.

A alteração nos horários não se aplica aos setores e aos serviços considerados essenciais, que por sua natureza não possam ser paralisados ou interrompidos, como saúde e segurança, que devem funcionar em escala de plantão.

* Matéria atualizada às 16h05min para acréscimo de informação.

COPA DO MUNDO

Dorminhoca na 1ª etapa, seleção frustra torcida na Cidade da Copa

Primeiro tempo tímido não tira a emoção do torcedor

29/06/2026 13h45

Compartilhar
Torcedores esperam pelo Hexa na Cidade da Copa

Torcedores esperam pelo Hexa na Cidade da Copa FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Continue Lendo...

Centenas de torcedores campo-grandenses escolheram a chamada Cidade da Copa, na região da Vila dos Ferroviários, para acompanhar o confronto entre Brasil e Japão e enfrentam um primeiro tempo decepciontante, com o Brasil perdendo por 1 a 0 ao final da primeira etapa. 

O gol japonês saiu aos 29 minutos, depois que o lateral direito Danilo errou passe no meio de campo. Sano interceptou a bola e disparou em contra-ataque, deixando Casemiro para trás. Na entrada da área, ele bateu cruzado, no canto, e não deu chances de defesa para o goleiro Alisson. 

Este foi o terceiro confronto brasileiro exibido na Cidade da Copa. Na última sexta-feira (24), no terceiro jogo da fase classificatória, por conta do mau tempo, a montagem da estrutura foi cancelada. 

Mas, apesar do mau resultado nesta primeira etapa, a maior parte dos torcedores mantinha o otimismo e, apesar do calor de 29 graus, praticamente todos continavam no espaço montado pela prefeitura de Campo Grande. 

De acordo com a Guarda Municipal, aproximadamente 300 pessoas estavam presentes no 1º tempo do jogo, mas durante o intervalo, mais torcedores foram chegando e o número tende a ser maior até o final do jogo. 

Taynara Mendes foi com a família inteira e assistiu ao jogo em uma sombra improvisada, já que o sol forte castigava o pessoal. 

"Prometeram uma tenda e não tem. Então, o sol está bem forte e a gente achou uma sombra aqui. Trouxemos nossas coisas para beber, cadeira. É o primeiro jogo que conseguimos assistir aqui por causa do frio que fez nos outros jogos", contou à reportagem. 

A estrutura montada na Esplanada Ferroviária conta com um telão de led e uma barraca grande onde estão sendo feitos lanches. As bebidas estão sendo oferecidas dentro do Ponto Bar, parceiro da Prefeitura Municipal na transmissão do evento. 

A guarda municipal faz o reforço da segurança. Ao todo, são 4 viaturas da Polícia Militar, 20 agentes e mais 6 policiais à cavalo. Na entrada, todos estão sendo revistados para evitar qualquer intercorrência. 

Mesmo sendo o "point" oficial de transmissão dos jogos do Brasil, a Cidade da Copa não é a principal escolha dos torcedores. Nos bares ao redor da área central da cidade, especialmente em torno da Esplanada, a o concentração da torcida era grande. 

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3024, sábado (27/06); veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3024, sábado (27/06); veja o rateio

2

Resultado da Lotofácil de ontem concurso 3721, sábado (27/06); veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem concurso 3721, sábado (27/06); veja o rateio

3

Resultado da Quina de São João, concurso 7051, domingo (28/06)
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de São João, concurso 7051, domingo (28/06)

4

Mulher é encontrada morta em chácara e MS chega ao 13° feminicídio no ano
NAVIRAÍ

/ 23 horas

Mulher é encontrada morta em chácara e MS chega ao 13° feminicídio no ano

5

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1231, sábado (27/06); veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1231, sábado (27/06); veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Entenda se compensa ainda contribuir com 60 anos
Juliane Penteado

/ 3 dias

Entenda se compensa ainda contribuir com 60 anos
Golpe do Pix: o que fazer e quando o banco deve devolver seu dinheiro
Provenzano

/ 4 dias

Golpe do Pix: o que fazer e quando o banco deve devolver seu dinheiro
Aposentadoria rural: quem tem direito, como obter e o que impede de receber?
juliane penteado

/ 19/06/2026

Aposentadoria rural: quem tem direito, como obter e o que impede de receber?
Golpe do falso advogado: como funciona e como não cair
Leandro Provenzano

/ 18/06/2026

Golpe do falso advogado: como funciona e como não cair