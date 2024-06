Os três bandidos, presos pelo furto no apartamento do ex-governador Reinaldo Azambuja, não sabiam a quem pertencia o local e que furto foi realizado ‘na sorte’. Bem vestidos, eles enganaram o porteiro e conseguiram entrar.

A informação foi revelada na tarde desta quarta-feira (12) pelos delegados Pedro Henrique Cunha e Roberto Guimarães, em coletiva de imprensa na Delegacia Especializada em Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras).

“A vítima foi coincidência, não teve nada a ver com a vítima, com a pessoa da vítima, isso aí já está bem claro para nós”, disse Cunha.

A quadrilha já cometeu crimes em outros seis estados brasileiros, sendo eles: Bahia, Espírito Santo, São Paulo, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Delegados, informam sobre andamento de investigações

Em todas ações, o esquema era o mesmo, os bandidos escolhiam uma cidade, pesquisavam no ‘Google’ por apartamentos de alto padrão e iam até o local muito bem vestidos, lá, conseguiam entrar fingindo ser outras pessoas, enganando o porteiro e batiam de porta em porta - sempre do último andar, até o primeiro, aquele apartamento que não tivesse alguém na hora, era o ‘escolhido’.

Com isso, eles arrombavam a porta com chutes para não deixar sinais e colocavam os pertences em bolsas, mochilas, sacolas, da própria vítima, tudo de forma discreta, simples, silenciosa e rápida. Após o crime, os ladrões fugiam da cidade no mesmo dia, desta forma, viravam ‘fantasmas’ - ninguém os seguia, até a vítima perceber o furto.

Ainda segundo os delegados, a quadrilha age focada apenas no furto, não carregam armas de fogo, nem armas brancas. Para a captura, o Garras conseguiu monitorá-los através de câmeras, onde identificaram o carro que estavam utilizando. A partir daí, organizaram um serviço de inteligência para monitorar por onde o carro passou, localizando-o no município de São Paulo.

Com essa informação, o Garras em parceria com a Polícia Civil do Estado de São Paulo, mobilizou uma equipe para se dirigir ao Estado - tendo em vista a situação de perseguição ininterrupta, foi possível a captura em flagrante desses indivíduos e a recuperação de parte dos bens que foram furtados.

Os três bandidos atualmente estão presos em Campo Grande, e possuem de 20 a 30 anos, eles estão a disposição da justiça, e poderão responder por furto qualificado e associação criminosa.

O crime

O ex-governador e presidente do PSDB de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, teve seu apartamento invadido neste final de semana, em Campo Grande. Conforme informações da polícia, objetos pessoais e joias foram levados pelos criminosos. Azambuja se encontrava no município de Maracaju, em agenda do partido ao lado de Eduardo Riedel.

De acordo com informações apuradas pelo Correio do Estado, o furto foi descoberto na tarde de ontem (9), quando equipes da Polícia Civil foram acionadas no condomínio. Segundo testemunhas, policiais foram vistos na manhã de hoje (10) analisando o circuito de segurança.

A reportagem tentou contato com Reinaldo Azambuja, que preferiu não comentar sobre o assunto.