Comércio não poderá abrir durante os seis feriados de 2025

Na noite de sábado (05), a Carreta da Alegria deixou mais de 80 consumidores sem energia elétrica ao arrancar a fiação no bairro Santa Luzia, em Campo Grande

Em menos de uma semana, mais uma carreta rompeu fios de energia e deixou pelo menos 80 consumidores sem luz por por aproximadamente quatro horas no bairro Santa Luzia, em Campo Grande.

Desta vez, o veículo em questão atingiu cabos de energia. Trata-se da carreta que ficou popular nos bairros da Capital por promover eventos com personagens temáticos que saltam, brincam com o público e divertem as crianças.

O incidente na rua Santo André ocorreu no sábado (05). Populares que estavam sentados na calçada se divertiam com a passagem da carreta quando houve o contato com os cabos de energia.

A reportagem teve acesso ao vídeo de uma moradora que registrou o momento em que o caminhão atingiu a fiação elétrica, levando pânico aos moradores.

Crédito: João Gabriel Vilalba

Outro caso

No dia 1º de outubro, conforme noticiado pelo Correio do Estado, um caminhão passou pela Avenida Afonso Pena e acabou arrancando a fiação dos serviços de telefonia e televisão, assim como desativou a sinalização semafórica.

Segurança

O coordenador de construção e manutenção da Energisa, João Ricardo Costa Nascimento, salientou que, acima de tudo, diante de acidentes que envolvam rompimento de cabos de energia, a população precisa buscar segurança.

Na questão da Avenida Afonso Pena, os cabos de telefonia ficam a cinco metros e meio do solo.

“Muitas vezes, como esses cabos estão em desuso e ainda estão nas estruturas, acontece a situação de abalroamento. Vem um caminhão, um veículo de grande porte, e acaba enroscado nesses cabos, e esse contato ocasiona um evento na estrutura elétrica”, explicou João Ricardo.

Diante desses eventos, siga a recomendação repassada pela concessionária:

Ao manobrar caminhões, cuidado com a rede elétrica. Verifique a altura do caminhão e também da rede;

Caso esteja em um veículo e o cabo de energia romper, não desça nem toque em nada metálico do carro;

Quando se trata de rede de distribuição, não existe cabo isolado, sempre considere o condutor como energizado.

Mantenha distância do cabo elétrico e acione a concessionária de energia.

Saiba o que fazer

Na situação em que o caminhão da Santa Luzia atingiu a rede elétrica, afastou-se, dando ré. No momento em que os funcionários chegaram a saltar para sinalizar, o coordenador voltou a frisar que evitar o toque na estrutura é essencial para a manutenção da segurança.

“Para esses casos, tudo que envolve abalroamento com a rede de energia elétrica, o mais importante de tudo é manter a distância, não tocar em nenhum cabo e em nenhum condutor.”

O que diz a equipe da carreta?

Como a empresa que circula pelas ruas de Campo Grande vem de fora do estado, a reportagem falou com a funcionária responsável pelas redes sociais da Carreta da Alegria.

Em conversa, a responsável pelas redes sociais disse que não tomou conhecimento do ocorrido e que os responsáveis que estão com a carreta saberiam responder.

Ao ser questionada sobre licenças para para circular, informou que a documentação está em dia.

“A gente tem toda a autorização da Prefeitura e do trânsito para funcionar tudo”, disse Maria Eduarda.

Fiscalização

A Agência de Transporte e Trânsito (Agetran) informou que a altura máxima permitida para circular na Cidade Morena é de 4,4 metros.

Sobre o incidente, informou que a Guarda Civil Metropolitana esteve no local para zelar pela segurança dos populares. Entretanto, a questão da autorização para circulação foi pontuada como de responsabilidade do Detran-MS. Veja a nota:

“É importante ressaltar que, por se tratar de uma empresa de fora, todas as questões relacionadas a vistoria e autorização para que os veículos circulem na cidade ficam a critério do Detran. A Agetran é responsável apenas pela fiscalização da movimentação desses veículos nas ruas, tarefa que também pode ser realizada pela Guarda Civil Municipal e pelo BPMTran.”

A reportagem entrou em contato com a assessoria do Detran-MS, porém até o fechamento do material não objeve resposta. Assim que a nota chegar será atualizada no texto.

