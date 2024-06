Concurso do Imasul reprova metade dos concorrentes - Divulgação: Governo do Estado

O resultado preliminar do Concurso do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), realizado em Campo Grande no dia 9 de junho, foi publicado nesta terça-feira (25) no Diário Oficial do Estado (DOE). Juntamente com a lista de aprovados, está disponível o resultado dos recursos e também os gabaritos finais (acesse aqui).

Dos 7.500 candidatos inscritos, mais de 1.850 se ausentaram da prova.

Dentre os 5.650 que realizaram a prova, metade foram reprovados, já que 2.810 não cumpriram os requisitos de corte.

Os 2.840 aprovados podem consultar individualmente a folha de respostas, bem como o desempenho na prova objetiva, através da aba "boletim de desempenho", disponível no site www.avalia.org.br pelos próximos 60 dias.

O recurso quanto ao resultado preliminar da Prova Escrita Objetiva, por desconformidade da marcação do gabarito com o resultado preliminar apresentado, pode ser interposto até as 23 horas e 59 minutos do dia 26 de junho. Ele deverá ser protocolado em formulário próprio, através do www.avalia.org.br.

Confira o edital completo aqui.

Concurso

Após 18 anos sem ser realizado, o concurso do Imasul tem 99 vagas, distribuídas em nível superior para fiscais e analistas ambientais com o salário inicial de R$ 7.501,48, já o nível médio, o piso salarial varia. Para técnicos em serviços ambientais é de R$ 2.886,32. Por fim, guarda-parques e técnicos ambientais receberão R$ 3.693,50.

Das 99 vagas que serão preenchidas, 61 requisitam a conclusão do nível superior, as outras 38 com nível médio. As vagas são:

40 para fiscais ambientais (29 de ampla concorrência e 13 para cotistas);

21 para analistas ambientais (15 de ampla concorrência e 6 para cotistas);

10 para técnicos ambientais (7 de ampla concorrência e 3 para cotistas);

23 para técnicos em serviços ambientais (16 de ampla concorrência e 7 para cotistas);

5 para guarda-parques (4 de ampla concorrência e 1 para cotistas).

As cidades de Aquidauana, Bonito, Campo Grande, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados e Três Lagoas serão contempladas com as vagas oferecidas.

Os candidatos devem ser graduados em um desses cursos superiores: Engenharias Ambiental, Ambiental e Sanitária, Química, Florestal, Civil, Elétrica, Agronômica, Agrimensura e Cartográfica; Medicina Veterinária, Geologia, Zootecnia, Biologia, Química, Administração, Ciências Contábeis, Análise de Sistema, Geografia, Direito, Pedagogia, Turismo e Assistência Social.

