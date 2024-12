Confira a previsão do tempo para hoje (11) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Nesta quarta-feira (11), em grande parte do estado, a previsão indica tempo com sol e variação de nebulosidade. Há probabilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada e localmente, podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios, com destaque para as regiões centro-sul, norte e leste/nordeste do estado.

Essa situação meteorológica ocorre devido ao deslocamento da frente fria, aliado a disponibilidade de umidade. Devido a atuação da frente fria, as temperaturas não ultrapassam os 28°C principalmente no sul do estado.

A probabilidade maior é de pancadas de chuvas principalmente na metade leste (sudeste, leste e nordeste) do Mato Grosso do Sul, mas não descarta-se chuvas mais intensas de forma pontual em todas as regiões do estado.

Os ventos atuam do quadrante sul e giram para o quadrante leste ao longo da quarta-feira com valores entre 30 km/h e 50 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado:

Para Campo Grande , estão previstas temperatura mínima de 23°C e máxima de 32°C. Chove.

, estão previstas temperatura mínima de 23°C e máxima de 32°C. Chove. A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 25°C e 35°C. Há previsão de chuva.

deve registrar temperaturas entre 25°C e 35°C. Há previsão de chuva. Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 24°C e a máxima de 35°C. Irá chover.

é esperada a mínima de 24°C e a máxima de 35°C. Irá chover. O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 23°C e máxima de 36°C. Há previsão de chuva.

deve registrar temperatura mínima de 23°C e máxima de 36°C. Há previsão de chuva. As cidades da região do Bolsão , no leste do estado, terão temperaturas entre 23°C e 31°C. Pode chover.

, no leste do estado, terão temperaturas entre 23°C e 31°C. Pode chover. Anaurilândia terá mínima de 22°C e máxima de 31°C.

terá mínima de 22°C e máxima de 31°C. A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 22°C e máxima de 31°C. Deve chover.

deve registrar mínima de 22°C e máxima de 31°C. Deve chover. Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 21°C e 29°C. Pode chover.

temperaturas entre 21°C e 29°C. Pode chover. Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 21°C e máxima de 30°C.

