Confira a previsão do tempo para hoje (14) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Durante dois dias, produtos eletrônicos de uso doméstico e sem utilidade, poderão ser descartados no estacionamento do Crea-MS

Em alusão ao Dia Nacional do Campo Limpo (DNCL), com o tema “Comemorando juntos as conquistas de todos” - que acontece no dia 18 de agosto, o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (inpEV) realizará drive-thru para receber produtos eletrônicos.

O evento acontecerá nos dias 14 e 15 de agosto, no estacionamento do Crea-MS, em Campo Grande. Serão aceitos produtos eletrônicos de uso doméstico e sem utilidade, como computadores, impressoras, telefones, geladeiras, TVs, carregadores, pilhas e baterias, painéis solares e outros. Confira a lista completa:

Amplificadores de áudio

Aparelhos de barbear

Aparelhos de Depilar

Aparelhos de massagem e outros aparelhos para o cuidado do corpo

Aparelhos de televisão

Aparelhos para cortar o cabelo

Aspiradores de pó

Atendedores automáticos (Exemplo: Secretária Eletrônica)

Autofalantes

Balanças

Batedeiras

Caixas de som

Calculadoras de bolso e de mesa

Câmeras de vídeo

Câmeras Fotográficas digitais

Capas traseiras com baterias ou placas de circuito impresso

Carregadores em geral

Cartuchos de tinta ou tonner

Centrifugas de Suco

Churrasqueiras Elétricas

Computadores para ciclismo, mergulho, corrida, remo e outras atividades desportivas

Computadores portáteis «notepad»

Conectores em geral

Consoles de jogos de vídeo portáteis

Controles remoto

Copiadoras

CPU

Desktops (Computadores pessoais)

Dock Station

DVD Player

Equipamento desportivo com componentes elétricos ou eletrônicos

Equipamentos informáticos pessoais (Exemplo: "E-readers")

Espremedor de Frutas e Mixer

External Hard Drive (HDD)

External Optical Drive (ODD)

Fone de ouvido em geral

Fritadeiras

Furadeiras e parafusadeiras

Gravadores de áudio

Gravadores de vídeo

Home Theater

Impressoras de uso doméstico (tecnologias laser ou jato de tinta)

Jogos de videogame

Kits controle remoto e software

Lanternas

Laptops

Lentes/câmeras externas de telefones celulares

Liquidificadores

Máquina de Pão (Panificadora)

Mini Forno Elétrico

Mini Processador (1 função) /Mini Processador (mais de 1 função)

Minicomputadores

Modems

Moedor elétrico (grãos carne, etc), máquinas de café, abridor e fechador elétrico de latas

Monitores em geral

Mouses

Netbooks (Computadores portáteis)

Notebooks (Computadores portáteis)

Óculos 3D

Outros produtos ou equipamentos para recolher, armazenar, tratar, apresentar ou comunicar informações por via eletrônica;

Panela de Arroz

Panela de Pressão Elétrica

Prancha de cabelos

Processador de Alimentos

Projetores de vídeo

Reprodutores de mídia

Roteador

Sanduicheira

Scanners

Secadores de cabelo

Serras, lixadeiras, máquinas de corte e outras ferramentas elétricas

Tablets

Teclados

Telefones

Telefones celulares

Telefones sem fios

Torradeiras

Transmissores/receptores Bluetooth

Ventiladores de Mesa

Para deixar o processo mais simples, a entrega será feita no modelo drive-thru - em que a pessoa não precisa sair do carro. Os horários no dia 14/08 será das 9h às 18h e no dia 15/08 das 9h às 20h. Caso o interessado não possa participar nesses dias, a Green Eletron oferece outros pontos fixos na cidade para a coleta: 10 Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) para eletroeletrônicos e 50 para pilhas e baterias.

Marcelo Okamura, presidente do inpEV, ressalta que a meta é promover cada vez mais a conscientização ambiental para toda a população.

“O Sistema Campo Limpo é um exemplo na destinação correta de embalagens vazias no campo, e realizar esta ação com a Green Eletron e diversos parceiros locais é essencial para aumentar a conscientização e preservar o meio ambiente”, afirma.

Ademir Brescansin, gerente executivo da Green Eletron, reforça que a destinação correta aos resíduos eletrônicos é responsabilidade da população.