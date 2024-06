Confira a previsão do tempo para hoje (26) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Nesta quarta-feira (26), a previsão indica sol e variação de nebulosidade. Com o avanço do ar relativamente frio devem ocorrer temperaturas mais amenas, sendo observados os menores valores de temperaturas associadas a esta frente fria.

Na metade norte do estado, os ventos atuam do quadrante norte, enquanto que na metade sul do estado os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 40 km/h e 60 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado:

Para Campo Grande, estão previstas temperatura mínima de 17°C e máxima de 27°C.

A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 14°C e 26°C.

Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 13°C e a máxima de 18°C.

O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 16°C e máxima de 31°C.

As cidades da região do Bolsão, no leste do estado, terão temperaturas entre 18°C e 33°C.

Anaurilândia terá mínima de 17°C e máxima de 28°C.

A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 14°C e máxima de 24°C.

Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 12°C e 16°C.

Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 13°C e máxima de 21°C.

