Confira a previsão do tempo para hoje (3) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

A previsão para este sábado (3), indica tempo firme, com sol e variação de nebulosidade. Além das temperaturas acima da média, a umidade relativa do ar estará baixa, principalmente no período da tarde.

Podem ocorrer rajadas de ventos mais intensas, porém não associadas a danos, mas que potencializam a propagação mais rápida dos focos de incêndio. Estas condições meteorológicas previstas tornam o ambiente atmosférico propício para a ocorrência de incêndios florestais.

Conforme informações da Estação Meteorológica da Qualidade do Ar (EMQar), da UFMS, essas condições também aumentam os poluentes na atmosfera e, para os próximos dias, a qualidade do ar deve piorar no estado de Mato Grosso do Sul.

Todas essas condições impactam na saúde humana e no meio ambiente. Por isso, recomenda-se que a população não ateie fogo (em vegetação ou outros materiais) em nenhuma situação, pois as condições climáticas são sensíveis.

Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado:

Para Campo Grande, estão previstas temperatura mínima de 23°C e máxima de 33°C.

A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 24°C e 36°C.

Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 26°C e a máxima de 36°C.

O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 21°C e máxima de 35°C.

As cidades da região do Bolsão, no leste do estado, terão temperaturas entre 19°C e 32°C.

Anaurilândia terá mínima de 21°C e máxima de 32°C.

A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 20°C e máxima de 34°C.

Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 20°C e 30°C.

Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 21°C e máxima de 31°C.

Assine o Correio do Estado