Confira a previsão do tempo para hoje (5) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Cidades

A tradicional feira será realizada de 7 a 10 de novembro, com portões abertos

Com amplo espaço para os produtores e convidados em um ambiente fechado e climatizado, o novo tatersal do Parque de Exposição Belmiro Maciel de Barros, em Corumbá, inaugura uma nova etapa da pecuária pantaneira ao garantir uma casa de negócios com toda infraestrutura, conforto, acessibilidade, escritório do leiloeiro, cozinha industrial, praça de apresentação dos animais e internet.



Em fase final de conclusão, a obra será entregue no dia 7 de novembro, durante a abertura da Feira Agropecuária do Pantanal (Feapan), às 18h, com a presença do governador do Estado, Eduardo Riedel.

A construção do pavilhão, em substituição ao antigo tatersal com estrutura de madeira instalado em meados dos anos de 1990, conta com investimentos (R$ 900 mil) do Governo do Estado.



“A nossa classe produtora e a cidade de Corumbá, que tem o segundo maior rebanho bovino do país, somos gratos ao governador Eduardo Riedel por viabilizar esse novo tatersal. A casa de leilões substitui uma estrutura antiga e já precária e nos proporciona um espaço nobre que vem valorizar e fortalecer a pecuária pujante do Pantanal”, disse o presidente do Sindicato Rural de Corumbá, Gilson Barros.



Shows, leilões e rodeio



A retomada da Feapan, segundo o dirigente rural, coloca na vitrine do agronegócio a elite da pecuária pantaneira e sua evolução sustentável nas últimas décadas com a introdução de novas tecnologias e genéticas. “Será uma grande festa em prol dos pantaneiros, de nossa gente e da cidade, proporcionando entretenimento, bons negócios e movimentando a economia da região e do Estado”, pontuou Barros.



A tradicional feira será realizada de 7 a 10 de novembro, com portões abertos. A programação inclui leilões de gado, shows com grandes atrações, rodeios de touros, comercialização de cavalos pantaneiros e palestras e terá parque de diversões, praça de alimentação e estandes das mais variadas lojas, concessionárias (carros, quadri, tratores, implementos agrícolas, placas solares, etc) e bancos.



A abertura terá o leilão de 200 touros nelore e o show do quarteto sertanejo no estilo modão Traia Véia. No dia 8, leilão de 1.000 animais de corte para cria e recria e o show da dupla sul-mato-grossense João Bosco & Vinicius, e no dia 9, o DJ Jiraya Uai, que mistura eletrônico, funk e sertanejo. O Rodeio Show será de 7 a 9. No encerramento, dia 10, o show com a presença de banda local.

Camarote e bangalô



Uma novidade nesta Feapan será a estrutura de camarote e bangalôs (com garçons e banheiros exclusivos) para os três shows, em cujo espaço as arquibancadas e arena Vip terão acesso gratuito. Os bangalôs para 10 pessoas estão sendo vendidos a R$ 5 mil e R$ 3 mil e a entrada individual no camarote custa R$ 180,00 para os três dias. Venda online: (https://www.ticmais.com/feapan-2024-07-11).

Assine o Correio do Estado