Confira a previsão do tempo para hoje (7) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Oportunidade

Um dos cursos oferecidos, o MBA em Economia do Agronegócio surge em resposta à demanda crescente por profissionais capacitados para atuar em um dos setores mais estratégicos do estado

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) abriu as inscrições para os programas de MBA em Economia do Agronegócio e MBA em Economia e Negócios. Os cursos, oferecidos pela Escola de Administração e Negócios (Esan), são uma oportunidade para profissionais que desejam se especializar e adquirir uma formação de alto nível, alinhada às demandas do mercado. As inscrições vão até o dia 5 de setembro.

Os MBAs da UFMS são desenhados para atender às necessidades de qualificação em áreas estratégicas. O diretor da Esan, Cláudio Cesar da Silva, destaca a importância desses cursos para a interação entre universidade e mercado.

“Apoiamos totalmente a realização de MBAs porque é uma excelente oportunidade de nos aproximarmos mais da sociedade e estabelecermos relações de trocas de conhecimentos. Ganham os profissionais, que podem retornar para a Universidade e atualizar e rever teorias; e ganham os professores, que podem interagir mais com o mercado e também atualizar seus conteúdos.”

Destaques dos Programas de MBA

MBA em Economia do Agronegócio: Pela primeira vez oferecido pela UFMS, este curso surge em resposta à demanda crescente por profissionais capacitados para atuar em um dos setores mais estratégicos de Mato Grosso do Sul.

“É notória a importância deste setor em MS. No entanto, observamos que faltava uma qualificação melhor na área de economia e gestão do agronegócio,” explica o coordenador dos cursos, professor Odirlei Fernando Dal Moro.

MBA em Economia e Negócios: Em sua segunda edição, este curso continua a atrair profissionais que buscam uma formação sólida para atuar em organizações dinâmicas.

“O formato do MBA, com aulas on-line, ao vivo e com professores qualificados, discutindo problemas reais das organizações mostrou-se relevante para darmos continuidade à oferta do curso,” complementa o professor Odirlei.

Inscrições

Para participar, os candidatos devem seguir um processo de inscrição em duas etapas: inicialmente, é necessário realizar o cadastro no site da Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino e Cultura (Fapec), emitir e pagar o boleto. Em seguida, o candidato deve se inscrever e enviar os documentos exigidos na página da Pós-Graduação da UFMS. A taxa de inscrição é de R$ 200,00.

Os cursos têm duração de 18 meses, com aulas e um Trabalho Final de Curso (TFC), totalizando 390 horas. O MBA em Economia do Agronegócio tem um valor mensal de R$ 369,90, com desconto de R$ 30,00 para pagamentos realizados até o vencimento, resultando em 18 parcelas de R$ 339,90. Já o MBA em Economia e Negócios custa 18 parcelas de R$ 329,90, com as mesmas condições de desconto.

Estudantes em situação de vulnerabilidade social comprovada por meio de Cad. Único pode solicitar a isenção de pagamento do curso.

Público-alvo e conteúdo programático

Os cursos são voltados para profissionais graduados em qualquer área que desejam aprofundar seus conhecimentos em economia aplicada e gestão. No caso do MBA em Economia do Agronegócio, o público-alvo inclui agrônomos, zootecnistas, veterinários, engenheiros agrícolas e florestais, além de administradores, economistas e contadores que atuam no setor. Já o MBA em Economia e Negócios é direcionado a todos que buscam atualização e novas perspectivas na gestão de negócios.

Os conteúdos abordados nos programas incluem, entre outros, cadeias do agronegócio, sistemas agroindustriais, economia brasileira, gestão de projetos, finanças, marketing e sustentabilidade. As aulas são oferecidas em formato on-line, com encontros ao vivo e interação direta entre estudantes e professores, o que facilita a participação de profissionais de todo o estado e do Brasil.

Além da excelência acadêmica e do corpo docente qualificado, os MBAs da UFMS oferecem a flexibilidade necessária para profissionais que precisam conciliar estudo e trabalho. “Nossas expectativas são as melhores possíveis tendo em vista o desejo de qualificação profissional dos estudantes,” afirma o professor Odirlei. Ele destaca ainda que os programas são uma excelente oportunidade para ampliar a rede de contatos e trocar experiências com outros profissionais.

Como se inscrever

Para garantir sua vaga, acesse a página da Fapec e da Pós-Graduação da UFMS, siga as instruções dos editais e finalize sua inscrição até 5 de setembro.

Para mais informações, acesse os editais disponíveis na página da Esan ou entre em contato pelos e-mails [email protected] ou [email protected].