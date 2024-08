Confira a previsão do tempo para hoje (8) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Saúde

De acordo com a pasta, Mato Grosso do Sul deve receber R$5,3 milhões, dos quais R$1,7 milhão serão aplicados exclusivamente no combate à tuberculose.

O Ministério da Saúde, divulgou na tarde desta quarta-feira (7), que enviará ao Mato Grosso do Sul, investimento de R$1,7 milhões, em combate à tuberculose. A doença foi incluída na Política de Incentivo às Ações de Vigilância, Prevenção e Controle de HIV/aids, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST).

Conforme a portaria divulgada no dia 30 de julho, a pasta destinou R$300 milhões para fortalecer a prevenção e controle das doenças infecciosas, com ênfase na ampliação de testagem e no aumento do tratamento preventivo.

Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, devem enviar para Mato Grosso do Sul R$ 5,3 milhões, dos quais R$1,7 milhão serão aplicados exclusivamente no combate à tuberculose.

Segundo a portaria, os gestores deverão encaminhar em até 60 dias, a definição dos valores a serem repassados ao estado e seus municípios.

O investimento faz parte do faz parte do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde do Grupo de Vigilância em Saúde e será dividido em doze parcelas, com retroativo a contar de janeiro de 2024.

A medida também está alinhada ao compromisso assumido pelo Ministério da Saúde de intensificação das estratégias do Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose como Problema de Saúde Pública, visando o alcance dos compromissos e metas da agenda pela eliminação da tuberculose até 2030.

