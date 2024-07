Confira a previsão do tempo para hoje (9) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

ECONOMIA

Preço do combustível deve subir já nesta terça-feira (9); gás de cozinha também vai ficar mais caro

Após o anúncio da Petrobras sobre o aumento no preço do litro da gasolina, algo em torno de R$ 0,20 já nesta terça-feira (9), o Sinpetro-MS (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes de Mato Grosso do Sul), informou que o último reajuste para as distribuidoras foi feito em 16 de agosto de 2023.

Além do combustível, a Petrobras também anunciou aumento no preço do gás de cozinha (GLP), que deve subir R$ 3,10 por botijão de 13h kg, para R$ 34,70, na distribuidora. O último ajuste havia sido feito em 1º de julho de 2023. Na ocasião, houve queda (-3,9%). Ainda conforme a Petrobras, o preço do diesel não deve apresentar aumento por enquanto.

Em relação à gasolina, a alteração de 7,12%, para as distribuidoras pode chegar a R$ 3,01 por litro. Importante destacar que o valor cobrado pelos postos de combustível depende de cada varejista, uma vez que o reajustre ainda não foi repassado aos comerciantes.

Gás de cozinha

Em junho deste ano, o preço do botijão apresentou variação de 41,30%, como apurado pelo Correio do Estado A pesquisa, divulgada pelo Procon Municipal apontou variação de preço em alguns estabelecimentos.

Na época, a média era de R$109,22. O menor preço foi de R$92 da marca Supergasbras no estabelecimento Família Gás, já o maior no valor de R$130 - Ultragaz foi encontrado no estabelecimento Mosko Gás. A variação entre os dois valores é de 41,30% - ou seja, R$38.

Para realizar a análise, a Subsecretaria de Proteção e Defesa do Consumidor, desenvolveu a pesquisa durante os dias 24 e 25 de junho em 23 comércios, entre distribuidoras, revendedoras e supermercados. O estudo tem como objetivo fornecer informações precisas aos consumidores, possibilitando a comparação de preços e a busca por melhores ofertas.

Foi analisada também, a variação de preços do gás de cozinha na Capital, em relação ao mesmo período do ano passado. Confira abaixo:

**Colaborou Alicia Miyashiro