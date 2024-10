Consumo de bebida alcoólica em Campo Grande está liberado

MS-134

O acidente aconteceu na manhã deste sábado (26), no km 110 da MS-134. A vítima foi socorrida após um traumatismo cranioencefálico e está sob observação médica.

Um motorista, que não teve a identidade divulgada, foi socorrido em estado grave na manhã deste sábado (26) após perder o controle do veículo que conduzia, colidir com um barranco e capotar várias vezes na MS-134, entre as cidades de Nova Andradina e o Distrito de Nova Casa Verde, a 242 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do site Jornal da Nova , o motorista conduzia um veículo Gol, de cor azul, no sentido Nova Andradina, quando, no km 110, perdeu o controle, invadiu a pista contrária e colidiu com um barranco, capotando várias vezes na rodovia.

Testemunhas que passaram pelo local acionaram as equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que estavam na estrada. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima sofreu diversos ferimentos pelo corpo e foi socorrida para o Hospital Regional de Nova Andradina com suspeita de traumatismo cranioencefálico.

O trecho do acidente precisou ser interditado para a remoção do veículo. Além do Corpo de Bombeiros, equipes da Polícia Militar Rodoviária não foram atendidas localmente à ocorrência e orientando o trânsito.

