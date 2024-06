Contrato para investir R$ 12 bilhões na BR-163 está há 7 meses parado no TCU

CAMPO GRANDE

Rafael Conceição dos Santos se apresentou com advogado três dias após o crime, que começou com disputa de racha e terminou com disparo contra uma família, ferindo uma técnica de enfermagem de 60 anos que estava com o neto no colo

Maria foi levada para Santa Casa em estado grave ainda na noite do crime, porém a família não liberou o repasse de informações sobre o estado de saúde recente da profissional Marcelo Victor/Correio do Estado

Indiciado após disparar contra o carro de uma família, ferindo de maneira grave uma técnica de enfermagem de 60 anos, que estava com o neto de cinco meses no colo, Rafael Conceição dos Santos se apresentou na delegacia três dias depois do ocorrido e foi solto em seguida.

Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito de atirar contra o carro da família de Maria Aparecida na noite do domingo (09 de junho), compareceu com seu advogado à delegacia ainda no dia 12.

Com o caso investigado pela 6ª Delegacia de Polícia, o delegado Sam Suzumura instaurou inquérito policial, com Rafael sendo "interrogado e indiciado por homicídio qualificado com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido na forma tentada", expõe a PC em nota.

Ainda assim, pelo fato do crime ocorrido já não cumprir mais o "estado de flagrante delito", Rafael foi indiciado e solto em seguida.

Por outro lado, a família de Maria Aparecida - levada para Santa Casa em estado grave ainda na noite do crime - não liberou o repasse de informações sobre o estado de saúde da profissional.

As informações iniciais apontavam para um quadro de saúde grave, sendo que após o tiro da pistola 9mm atingir o braço da profissional, o disparo teria transpassado e acertado Maria na região do abdômen.

Noite de racha e disparo

Conforme boletim de ocorrência à época, como bem abordado pelo Correio do Estado, a ocorrência começou com um suposto racha que acontecia pelas imediações do Jardim Tarumã, no bairro Coophavilla II, envolvendo um Astra de cor escura e um veículo Audi de cor vermelha.

Maria estava com a família inteira no carro, um Renault Sandero que era conduzido por seu filho, William, que chegou a ultrapassar os outros dois carros após notar, o que a própria polícia considera, em boletim de ocorrência, como:

"Participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida; disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco a incolumidade pública ou privada".

Após passar os veículos, próximo ao cruzamento com a avenida Gunter Hans, o carro da família - em que William estava com a mãe; a esposa e os filhos do casal - foi atingido na traseira pelo Audi.

Como consta no boletim de ocorrência, William e a família notaram quando ambos os suspeitos saíram de seus carros, descrito primeiro que o motorista do Astra desferiu um tapa no peito de William, o chamando de “folgado” na sequência.

Como consta no b.o, o motorista do Audi sacou uma pistola e, dando um golpe para carregá-la, apontou em direção ao peito de William que estava sentado no banco do motorista e, assustado, tentou desviar.

Nesse momento, William desviou do disparo, mas a bala atingiu o braço da sua mãe, que estava com o neto de cinco meses no colo.

Assine o Correio do Estado