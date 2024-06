Convênio da Agesul com Ponta Porã fica 26% mais caro em 2 anos

INSATISFAÇÃO

Com lucro diário de R$ 1,66 milhão, a Energisa virou alvo Ministério Público por conta da suposta falta de investimentos em Iguatemi e Mundo Novo

Com lucro líquido de 609 milhões ao longo do ano passado, ou R$ 1,66 milhão por dia, a Energisa virou alvo de dois inquéritos instaurados pelo Ministério Público do Estado por conta das constantes quedas e oscilações de energia em em Iguatemi e Mundo Novo, cidades na região sul do Estado.

A investigação, divulgada na edição do diário oficial do MPE desta quarta-feira (19), foi aberta depois de seguidas reclamações da Câmara de Vereadores de Iguatemi e a associação comercial de Mundo Novo. Em ambos os casos, o MPE foi acionado porque as entidades foram ignoradas nas reclamações que fizeram diretamente à concessionária.

Em Iguatemi, município com cerca de 14 mil habitantes, segundo a queixa apresentada em janeiro deste ano pela vereadora Miriam Krenczynski, o problema ocorre principalmente em quatro quadras específicas da região central da cidade.

Antes de abrir o inquérito, o promotor André Luiz Godoy Marques solicitou informações à Aneel e à Agência de Regulação de Mato Grosso do Sul (Agems). Em resposta, órgão estadual informou que ao longo dos últimos anos não havia interrupções no abastecimento acima do tolerável em Iguatemi.

Porém, o inquérito também já aponta que somente naquela comarca existem 31 ações judiciais de consumidores acionando a empresa por conta da suposta má qualidade do serviço.

Em Mundo Novo, onde moram em torno de 19 mil pessoas, a Associação Comercial chegou a organizar um abaixo-assinado para exigir melhorias na prestação do serviço. Mas, a ação não surtiu efeito e por isso os comerciantes acionaram a Câmara de Vereadores.

E, como estes também conseguiram sensibilizar o comando da empresa, pediram ajuda à promotoria, que agora vai exigir explicações do comando da Energisa.

Tanto Iguatemi quanto Mundo Novo fazem parte das cidades nas quais a Energisa fechou, em janeiro do ano passado os seus escritórios. Em substituição, um totem de autoatendimento em um comércio parceiro é a única alternativa para os usuários da empresa. Esta mudança está foi implantada em 17 municípios, o que, segundo os inquéritos, tem sido alvo de reclamações.

No ano passado, o lucro líquido da empresa cresceu 9,5% na comparação com o ano anterior, passando de R$ 556 milhões para R$ 609 milhões. O índice é mais que o dobro ao da inflação do período. Em Mato Grosso do Sul, a Energisa é responsável pelo abastecimento de 74 dos 79 municípicos. Os outros cinco são de responsabilidade da Elekctro

A reportagem do Correio do Estado procurou a assessoria da Energisa em busca de explicações para as quedas de energia nas duas cidades, mas até a publicação da reportagem não havia obtido retorno.