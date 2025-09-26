Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

PERÍCIA

Corpos de três vítimas de queda de avião no Pantanal serão trazidos para Campo Grande

Ao todo, foram quatro mortos, mas o corpo do arquiteto Kongjian Yu só será periciado com a presença da família que virá ao Brasil

Tamires Santana

26/09/2025 - 12h00

26/09/2025 - 12h00
Continue lendo...

Na manhã desta sexta-feira (26), os corpos de três vítimas do acidente aéreo que matou quatro pessoas carbonizadas no Pantanal de Mato Grosso do Sul foram transferidos do Núcleo Regional de Medicina Legal de Aquidauana para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol), em Campo Grande. A quarta vítima foi o arquiteto chinês Kongjian Yu, mas em respeito a tradição chinesa, o corpo dele só será periciado com a presença da família que virá ao Brasil.

Além disso, os destroços da aeronave que caiu na Fazenda Barra Mansa, onde foram filmadas as duas versões da novela Pantanal, já foram retirados do local do acidente, após os trabalhos realizados pelo Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, e pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que investiga o caso.

De acordo com as informações, foi necessária a transferência para a Capital para a realização de exames complementares. A identificação será feita por meio de exame de DNA, que depende da chegada dos familiares para coleta de material genético, tendo em vista que os corpos foram carbonizados.

Na quarta-feira (25), o filho do piloto esteve em Aquidauana para fornecer amostras de DNA, que serão comparadas com o material coletado do corpo da vítima. O exame de necropsia já foi realizado em três dos corpos.

VÍTIMAS

Ainda na noite de terça-feira (23), quando ocorreu o acidente, a delegada Ana Cláudia Medina, do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), confirmou as identidades das vítimas, sendo elas:

  • Marcelo Pereira de Barros (piloto e proprietário da aeronave);
  • Kongjian Yu;
  • Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz;
  • Rubens Crispim Jr.

CAIXA PRETA

O avião era um Cessna 175, fabricado em 1958, modelo que não dispõe de caixa preta, o que segundo a delegada Ana Cláudia Medina, do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Civil (Dracco), dificulta a investigação sobre as causas do acidente.

Normalmente, "caixa preta" do avião, é um conjunto de dois gravadores que registam dados técnicos do voo (FDR) e a conversa na cabine de comando (CVR),  informações que costumam ser primordiais para entender o que ocorreu nos momentos que antecederam a queda.

Processo seletivo

Governo de MS divulga resultado e classificação final para bombeiro temporário

Resultado de recursos de aptos e inaptos foi publicado no Diário Oficial

26/09/2025 12h10

Formatura de 168 novos soldados do CBMMS em novembro de 2024

Formatura de 168 novos soldados do CBMMS em novembro de 2024 Foto: Governo de MS

Continue Lendo...

Governo de Mato Grosso do Sul divulgou resultado e classificação final do Teste de Aptidão Física do Quadro de Praças Temporários do Bombeiro Militar (QPTBM).

Confira a lista completa de recursos aptos, inaptos, ausentes e a classificação geral, neste site, entre as páginas 150 e 186, do Diário Oficial Eletrônico (DOE-MS).

O Governo de MS está contratando bombeiros temporários para compor o Quadro de Praças Temporários do Bombeiro Militar (QPTBM).

O período de inscrições foi de 30 de maio a 1 de julho. O TAF foi realizado entre 14 de julho e 25 julho.

O salário é de R$ 3.815,88. O militar poderá permanecer na corporação por até 7 anos, sendo que o contrato deve ser prorrogado de 1 em 1 ano, sucessivamente.

As fases do processo seletivo foram:

  • Investigação Social
  • Avaliação Curricular
  • Teste de Aptidão Física (TAF)

O Processo Seletivo Simplificado está sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Administração (SAD), em conjunto com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) e pelo Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul (CBMMS), conduzido pela Coordenadoria de Processos Seletivos.

REQUISITOS

Os requisitos para participar do concurso são:

  • ter entre 18 e 40 anos
  • ter escolaridade de nível médio completo, ou seja, apresentar diploma ou certificado de conclusão do Ensino Médio
  • ser brasileiro, nato ou naturalizado
  • estar quite com as obrigações eleitorais
  • estar quite com as obrigações militares, para candidatos do sexo masculino
  • não possuir antecedentes de caráter policial ou criminal
  • não estar cumprindo pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos pela prática de crime comum ou militar
  • não ter tatuagens no corpo que tenham ligação com gangues, organizações criminosas ou de estímulo à violência e ao uso de drogas

MUNICÍPIOS

Veja os municípios contemplados e a respectiva quantidade de vagas disponíveis em cada um:

Formatura de 168 novos soldados do CBMMS em novembro de 2024

Formatura de 168 novos soldados do CBMMS em novembro de 2024

ESTELIONATO RELIGIOSO

MP investiga clínica que usa veneno de sapo contra dependência química

As investigações ainda apontam comercialização ilegal de substâncias como Ayahuasca e Ibogaína

26/09/2025 11h30

Organização investigada cobra sessão de reabilitação e promete resultado com uso de substâncias de comercialização ilegal

Organização investigada cobra sessão de reabilitação e promete resultado com uso de substâncias de comercialização ilegal Divulgação

Continue Lendo...

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, divulgou na edição de hoje do diário oficial, a investigação de uma organização religiosa xamânica, a Oficina da Consciência, suspeita de violar os direitos dos consumidores, além de vendas ilegais de substâncias controladas e utilização de Kambô (veneno de sapo) para cura de dependência química.

Segundo o documento, existe e é divulgada a promessa de reabilitação, por meio do uso dessas substâncias, mas sem respaldo científico ou acompanhamento adequado, o que coloca em risco a integridade física e mental dos consumidores.

Além disso, constatada como uma organização religiosa, estaria agindo também sobre funcionamento irregular como centro de tratamento para dependência química, o que necessitaria de aprovação e licença para agir como tal.

A denúncia foi realizada anonimamente e apontou também a cobrança de valores entre 70 e 90 reais para sessões individuais com substâncias, que têm a venda proibida no Brasil, o que configura como comercialização ilegal.

Eram realizadas também cobranças para manter os pacientes internados e não só a comercialização ilegal, mas também o uso de alguma dessas substâncias são consideradas venenosas, como o Kambô, que é a secreção de rã.

Outras substâncias indicadas no documento, como a Ayahuasca, Ibogaína e Rapé, também são utilizadas em rituais, com duração aproximada de 5 horas e estão dentro da lei. Fundamentadas na liberdade de crenças e no direito à manifestação religiosa do artigo 5º, inciso VI da Constituição Federal de 1988. Além da Lei Nacional nº 11.3432, de 23 de agosto de 2006, que autoriza essa utilização.

Porém, a alegação é que no mesmo local em que a organização celebra sua religiosidade e realiza os rituais, há também o tratamento de desintoxicação.

Segundo o documento, é oferecida a pílula de ibogaína administrada no quarto do paciente internado mediante pagamento ou remuneração, o que os caracteriza como comunidade terapêutica acolhedora.

“De acordo com a legislação vigente, essas comunidades são instituições que utilizam como instrumento terapêutico a convivência entre os pares*, não oferecendo terapêutica que dependam de profissionais de saúde. São consideradas como serviços de interesse para a saúde, e não serviços de saúde. Tais estabelecimentos são regulamentados, do ponto de vista sanitário.”

Apesar disso, perante ao que diz respeito ao consumidor, “o acolhimento de dependentes químicos requer averiguações quanto a adequações de ordem sanitária e quanto a atendimento do previsto no Código de Defesa do Consumidor, que prioriza a prevenção de danos (art. 6º, inc. VI, CDC) e que estabelece ser direito básico dos consumidores, dentre outros, ‘a proteção da vida, saúde e segurança [...]’ (art. 6º, inc. I, CDC)”.

Assim, o caso encaminha-se para a Promotoria de Defesa do Consumidor, para investigar o "funcionamento desse centro, a legalidade da internação dos pacientes e riscos a saúde pública causados pela utilização indiscriminada" das substâncias no tratamento e sua venda, em que algumas são até proibidas comercialização no Brasil.

SUBSTÂNCIAS

Ayahuasca

Uma bebida enteogénica usada em rituais xamânicos, feita a base da combinação da videira Banisteriopsis caapi – também conhecido como Jagube, liana, Mariri, Yagé ou Caapi –, que é um cipó desidratado e misturado com outras plantas. Tem sua venda proibida e ilegal pelo Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (CONAD), desde 2010, por ser uma substância de uso controlado.

Kambô

Secreção da Rã-Folha-Gigante, encontrada na Amazônia. Também conhecida por ser utilizada para curar ferimentos ou queimaduras na pele de alguém. Apesar de sua utilização tradicional, sua comercialização é ilegal e proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) desde 2016, devido a sua composição tóxica e risco real à saúde.

Ibogaína

É o princípio ativo extraído da raiz da iboga produzida fora do Brasil. Possui efeitos alucinógenos e não existe avaliação e aprovação da Anvisa. Sua comercialização é proibida em território nacional desde 2006. A agência ainda explicita que não há confirmação de que a substância auxilia no tratamento de dependência em maconha e cocaína.

Rapé

É o pó extraído das folhas de tabaco, moído e torrado. Nesse caso, o uso é regulamentado e segue as normas de comercialização estabelecidas pela Anvisa.

*é a interação e o relacionamento entre pessoas de um mesmo grupo.

