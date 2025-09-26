Corpos de três vítimas de queda de avião no Pantanal serão trazidos para Campo Grande

Na manhã desta sexta-feira (26), os corpos de três vítimas do acidente aéreo que matou quatro pessoas carbonizadas no Pantanal de Mato Grosso do Sul foram transferidos do Núcleo Regional de Medicina Legal de Aquidauana para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol), em Campo Grande. A quarta vítima foi o arquiteto chinês Kongjian Yu, mas em respeito a tradição chinesa, o corpo dele só será periciado com a presença da família que virá ao Brasil.
Além disso, os destroços da aeronave que caiu na Fazenda Barra Mansa, onde foram filmadas as duas versões da novela Pantanal, já foram retirados do local do acidente, após os trabalhos realizados pelo Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, e pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que investiga o caso.
De acordo com as informações, foi necessária a transferência para a Capital para a realização de exames complementares. A identificação será feita por meio de exame de DNA, que depende da chegada dos familiares para coleta de material genético, tendo em vista que os corpos foram carbonizados.
Na quarta-feira (25), o filho do piloto esteve em Aquidauana para fornecer amostras de DNA, que serão comparadas com o material coletado do corpo da vítima. O exame de necropsia já foi realizado em três dos corpos.
VÍTIMAS
Ainda na noite de terça-feira (23), quando ocorreu o acidente, a delegada Ana Cláudia Medina, do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), confirmou as identidades das vítimas, sendo elas:
- Marcelo Pereira de Barros (piloto e proprietário da aeronave);
- Kongjian Yu;
- Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz;
- Rubens Crispim Jr.
CAIXA PRETA
O avião era um Cessna 175, fabricado em 1958, modelo que não dispõe de caixa preta, o que segundo a delegada Ana Cláudia Medina, do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Civil (Dracco), dificulta a investigação sobre as causas do acidente.
Normalmente, "caixa preta" do avião, é um conjunto de dois gravadores que registam dados técnicos do voo (FDR) e a conversa na cabine de comando (CVR), informações que costumam ser primordiais para entender o que ocorreu nos momentos que antecederam a queda.