Criança morre após ser atingida por peça de carreta enquanto viajava de ônibus na BR-163

Criança, de 9 anos, morreu após ser atingida na cabeça, por uma peça que desprendeu de uma carreta, enquanto viajava de ônibus, na BR-163, trecho entre Coxim e Rio Verde, situado a 250 quilômetros de Campo Grande.

O acidente ocorreu na terça-feira (9). O menino morava em Coxim. Conforme apurado pela reportagem, a criança estava viajando, sentada na poltrona do ônibus, ao lado de sua mãe. Neste momento, uma carreta que vinha no sentido contrário, cruzando o ônibus, soltou uma peça.

A peça voou em direção ao ônibus, quebrou o vidro do veículo e atingiu a criança na cabeça. Cacos de vidro ficaram espalhados no chão do veículo.

A mãe ficou desesperada e pediu socorro aos passageiros e motoristas. A criança foi atendida pela equipe da CCR MSVia e encaminhada ao Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva, em Coxim.

O menino teve perda de massa encefálica e teve que ser trazido para a Santa Casa de Campo Grande, em estado gravíssimo, ainda na terça-feira (9), dia do acidente.

Ele foi diagnosticado com Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) e morreu nesta quinta-feira (11).

A Prefeitura Municipal de Coxim, a Secretaria Municipal de Educação e a Escola Marechal Rondon - em que o menino estudava - lamentaram a morte do pequeno.

"É com profunda tristeza que a Prefeitura Municipal de Coxim, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação e a Escola Marechal Rondon - Polo e Extensão Piracema manifestam seu mais sincero pesar pelo falecimento da criança, aluno do 2º ano da Extensão Piracema. Neste momento de dor, prestamos condolência aos nossos familiares, amigos e toda a comunidade escolar que conviveu com o menino. Que possam encontrar conforto e serenidade para enfrentar tamanho sofrimento".