CUFA lança campanha de arrecadação de itens para a Aldeia Água Bonita

COMBUSTÍVEIS

Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS) divulgou pesquisa e todos os tipos de gasolina e etanol apresentaram variação de preço em 15 postos diferentes

A Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor de Mato Grosso do Sul (Procon/MS) divulgou uma pesquisa sobre a variação de preços dos combustíveis, que analisou os valores de 15 postos de Campo Grande, além de comparar os preços de junho e julho.

As análises foram feitas nos dias 22,23 e 24 de julho, mas os valores estão sujeitos à alteração, em decorrência dos regimes de livre iniciativa e concorrência, diz o Procon.

A começar pelo etanol, o comum apresentou preços de R$ 3,65 a R$ 4,19 nos pagamentos no cartão de crédito, ou seja, 14,79% de variação. Já nos pagamentos à vista (dinheiro ou débito), os valores encontrados foram de R$ 3,64 a R$ 3,99, variação de 9,62%. A aditivada manteve R$ 3,99 em todos postos no crédito e uma pequena alteração de 5,28% nos pagamentos à vista, oscilando de R$ 3,79 a R$ 3,99.

Sobre a gasolina comum, o menor preço no crédito registrado foi de R$ 5,59 e o maior R$ 6,29, variação de 12,52%. No pagamento à vista foram vistos valores entre R$ 5,59 e R$ 5,99, oscilação de 7,16%. Já a aditivada no crédito alternou entre R$ 5,67 e R$ 6,37, variação de 12,52%, enquanto à vista a oscilação é de 11,33%, já que os valores encontrados variaram entre R$ 5,65 e R$ 6,29.

O diesel S10 também foi pesquisado pelos agentes fiscais. A comum no crédito variou de R$ 5,77 a R$ 6,19, cerca de 7,28%, já à vista foi um pouco além, com oscilação de 7,41% (R$ 5,67 - R$ 6,09). A aditivada foi aquela com a menor variação dentre as analisadas, com apenas 1,64% (R$6,09 - R$ 6,19) no crédito e 1,67% (R$ 5,99 - R$ 6,09) no débito ou dinheiro.

O diesel S500 e o Gás Natural Veicular (GNV) também estiveram presentes na pesquisa. Para acessar as demais informações e preços divulgados, clique neste link.

Junho e julho

Nos preços médios comparativos entre o mês de junho e julho, a gasolina comum variou até 4,55% e o etanol comum apresentou oscilação de 7,46%. Ademais, todos os combustíveis sofreram aumento nos seus preços.

Fonte - Procon/MS

Para conferir a variação mensal de todos os combustíveis, clique aqui.

Primeiro ajuste do preço da gasolina em 2024

Conforme noticiado anteriormente pelo Correio do Estado, a Petrobras comunicou há duas semanas o aumento de R$ 0,20 no litro da gasolina, elevando o preço para as distribuidoras para R$ 3,01 por litro, um aumento de 7,12%.

Era esperado um acréscimo de R$ 0,15 por litro no preço final da gasolina para o consumidor, que contém 27% de etanol em sua composição.

No entanto, o valor nos postos varia devido às margens de lucro dos revendedores e distribuidores, além dos custos de transporte.

Segundo a Petrobras, este foi o primeiro ajuste no preço da gasolina em 2024. O último ajuste havia sido uma redução de 4% em 21 de outubro de 2023, com o último aumento de 16% ocorrendo em 16 de agosto do mesmo ano.

*Colaborou Alanis Netto

Assine o Correio do Estado