Curso ensina letramento racial a trabalhadores do SUS

PREVISÃO

Estação termina na manhã do dia 21, dando lugar ao verão, e terá temperaturas acima de 30°C em todo o Estado

A última semana da primavera será de calor, com sensação de abafado, e pancadas de chuva em Mato Grosso do Sul. A estação termina na manhã de sábado (21), dando lugar ao lugar, que começa oficialmente às 5h21, no horário de MS.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta segunda-feira (16), o dia deve ser ensolarado na maior parte do Estado, mas as instabilidades persistirão, proporcionando chuvas localmente significativas em algumas regiões.

Há alerta vigente de perigo potencial de chuvas intensas, de até 50 milímetros por dia, e ventos entre 40 a 60 km/h, especialmente nos municípios do norte.

Ao longo da semana, a previsão é tempo oscilando entre abertura de sol e tempo nublado, com chuva de leve a moderada.

Segundo o Climatempo, as pancadas de chuva de chuva devem acontecer de forma isolada, mas podem ser de grande intensidade.

"A combinação da circulação de ventos em médios e altos níveis da atmosfera, com a combinação do avanço de uma frente fria, favorece a formação de instabilidades", diz o órgão.

"A previsão indica chuvas volumosas e intensas, mas muitas áreas devem ter tempo firme, sem nada de chuva e tempo muito ensolarado no começo da semana", conclui a previsão do Climatempo.

O avanço da frente fria, no entanto, influenciará apenas nas precipitações, mas não haverá frio no Estado. Em algumas cidades, o dia pode amanhecer com temperaturas amenas, mas o calor predomina durante a tarde.

As temperaturas variam entre 17°C e 38°C.

Em Campo Grande, a mínima prevista é de 18°C, enquanto a máxima pode chegar a 35°C. O céu deve ter muitas nuvens, com possibilidade de chuvas isoladas. As precipitações ficam mais esparsas a partir de quinta-feira (19).

Corumbá deve registrar as maiores temperaturas do Estado, com máxima de 38°C e sensação podendo ultrapassar os 40°C. Há previsão de chuvas durante toda a semana no município.

Trimestre

Segundo previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), chuvas em dezembro, janeiro e fevereiro devem ficar dentro da média histórica para o período.

Em grande parte do estado, as chuvas variam entre 500 a 600 mm. Na região extremo nordeste as chuvas variam entre 600 a 800 mm e na região oeste do estado varia entre 400 a 500 mm.

Quanto a temperatura, a média neste trimestre varia entre 24-26°C. Nas regiões noroeste e partes do nordeste do estado, as temperaturas variam entre 26-28°C.

"A temperatura do ar deve permanecer acima da média para o período, ou seja, há previsão de um trimestre mais quente que o normal em Mato Grosso do Sul", segundo consta no boletim do Cemtec.