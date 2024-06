DERF mata suspeito por onda de assaltos na região da rodoviária

Cidades

Suspeitos diziam que o filho da proprietária do estabelecimento era "bonito" e que poderia render dinheiro no exterior

No último domingo, um casal fugiu de uma conveniência no bairro Jardim Imá sem pagar a conta após tentar sequestrar o filho da proprietária, uma criança de 5 anos.

Segundo o boletim de ocorrência, homem (44 anos) e mulher (38 anos) chegaram à conveniência por volta das 16h, e começaram a beber enquanto comiam. Conforme aponta a proprietária do estabelecimento, por várias vezes o casal elogiou a criança, dizendo: " seu filho é bonito, com ele você pode ganhar muito dinheiro no exterior".

Cerca de duas horas depois, o casal pediu quatro lanches grandes para viagem, momento em que a proprietária se retirou para providenciar os pedidos. A criança estava próxima à grade da conveniência, que limita o acesso dos clientes, mas que estava destrancada.

Neste momento, o homem abriu a grade e pegou o braço da criança, convidando-a para "passear de moto". A mãe e proprietária do local percebeu a movimentação, e correu para pegar a criança.

O homem teria ainda colocado a mão na cintura, por dentro da camiseta, simulando estar armado, enquanto dizia "fica quieta e entra lá dentro". A mulher que o acompanhava interviu, pedindo que ele "largasse mão" e o convidando a ir embora. Foi apenas neste momento que o homem soltou a criança.

O casal deixou o local sem pagar a conta, fugindo em uma motocicleta Yamaha Fazer de cor azul.

Após o ocorrido, o Batalhão de Choque da Polícia Militar foi acionado, e a partir do depoimento da vítima e de imagens de câmeras de segurança próximas, o casal foi localizado em frente à residência onde viviam.

Segundo informações do Choque, o homem foi encontrado na rua, com machucados no rosto, devido a uma briga com a mulher no momento em que chegaram na residência, sendo que ele havia sido colocado para fora de casa pela companheira.

A moto utilizada para a fuga foi encontrada em outra rua, não tão próxima à residência.

O homem foi conduzido ao posto de saúde do bairro Tiradentes, e recebeu atendimento médico. Depois, juntamente com a mulher e a moto, foi encaminhado para o Centro Especializado de Polícia Integrada (Cepol)

