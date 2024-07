Licenciamento de veículos com placas de final 6 deve ser pago em julho

EDUCAÇÃO

Processo foi aberto no dia 27 de junho e deve ter o resultado divulgado nesta quinta-feira (4)

As inscrições para as vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) encerram hoje (1). O sistema de seleção é exclusivo pela internet, disponível no Portal Acesso Único do Mec.

A disponibilidade de vagas remanescentes do fundo de financiamento referem-se a vagas que não foram preenchidas durante as etapas regulares de seleção do programa.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), caso desejem preencher as vagas, os candidatos devem estar obrigatoriamente matriculados no curso no momento da inscrição no Fies ou devem ter cursado o referido semestre com aproveitamento em no mínimo 75% das disciplinas, caso o semestre já tenha sido encerrado.

Segundo o Edital 19/2024, que trata do processo de oferta e ocupação de vagas remanescentes do Fies, o resultado da ordem de classificação e da pré-seleção será divulgado na próxima quinta-feira (4) e contará com uma chamada única e uma lista de espera.

O que é?

Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) é um programa do Ministério da Educação (MEC), instituído pela Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, que tem como objetivo conceder financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos, com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), divulgado pelo Inep/MEC, ofertados por instituições de educação superior privadas que participam do programa.

O Fies Social,o tem o objetivo principal de oferecer melhores condições para a obtenção do Fies, como a reserva de 50% das vagas, em cada edição do dos processos seletivos do programa e a concessão de até 100% de financiamento dos encargos educacionais para os estudantes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que possuam renda familiar per capita de até meio salário-mínimo

CadÚnico

Candidatos com renda familiar per capita de até meio salário-mínimo que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) terão prioridade na classificação para a ocupação das vagas remanescentes. Nesses casos, também será possível solicitar a contratação

*Com informações da Agência Brasil

