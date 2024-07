Direito de resposta

A Diretora da Escola Municipal de Educação Infantil "Fátima de Jesus Diniz Silveira" - EME Vila NAsser: Professora Zanderli de Paiva Ribeiro, em razão da notícia: "Diretora de EMEI ameaça jornalistas do Correio do Estado", publicada no Jornal Correio do Estado em 11 de junho do corrente ano, esclarece que não realizou qualquer ligação para o jornal Correio do Estado, não possuindo qualquer vinculação com a citada ameaça ou intimidação sofrida por qualquer profissional de imprensa.

A gestora educacional informa que procedeu com o registro da ocorrência policial n. 1844/2022 - 2DP/CG, em razão dos delitos de calúnia (Art. 138 do Código Penal) e difamação (Art. 139 do Código Penal) e adotará todas as medidas judiciais cabíveis para preservação e reparação de sua reputação como educadora.