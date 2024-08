Doação de órgãos de paciente de MS salvou quatro vidas

Combate ao tráfico

Nos acampamentos, os policiais encontraram estruturas completas e até fornecimento de energia elétrica para a produção de entorpecentes destinados à distribuição.

Durante mais uma ação na fronteira entre Brasil e Paraguai, agentes da Senad (Secretaria Nacional Antidrogas) destruíram quase 3,5 toneladas de maconha em diversos pontos ao longo da fronteira.

Conforme informações da Senad, os entorpecentes encontrados durante as operações estavam sendo processados em centros de produção localizados em regiões de difícil acesso, entre o matagal e a vegetação densa.

Na primeira operação, realizada no departamento de Canindeyú, próximo à linha internacional entre os municípios de Paranhos e Mundo Novo, a 463 quilômetros de Campo Grande, foram destruídas pelo menos 1,3 toneladas de maconha. De acordo com a polícia paraguaia, ao chegar no acampamento, os trabalhadores recrutados pelos traficantes fugiram.

No local, os policiais localizaram três acampamentos equipados com prensas hidráulicas, máquinas para triturar folhas de maconha e equipamentos para embalar a droga em tabletes.

Ainda de acordo com a Senad, os policiais identificaram movimentação e marcas de veículos usados para o transporte da droga. No lado brasileiro, foram encontrados mais automóveis envolvidos no esquema.

De acordo com agentes da Senad, indígenas estão sendo recrutados para cultivar e realizar o processamento da droga.

Outra ação ocorreu na região de Bela Vista do Norte, município paraguaio próximo a Bela Vista (MS), onde equipes da Senad encontraram um centro de cultivo na Estância Timburi, dedicado ao processamento da maconha.

No local, os policiais destruíram cinco acampamentos equipados com rede elétrica e geradores, que permitiam o trabalho durante a noite. Além disso, foram destruídos equipamentos usados para processar e embalar os entorpecentes.

Ministro da Senad visita fazendas na fronteira

Em mais uma fase da 45ª edição da Operação Nova Aliança, o ministro Jalil Rachid, chefe da Senad (Secretaria Nacional Antidrogas) do Paraguai, esteve nesta terça-feira (25) na fronteira com Mato Grosso do Sul para acompanhar a operação de destruição de vários hectares de maconha cultivados na região.

Durante a visita às fazendas na região de fronteira com o país, o ministro sobrevoou de helicóptero os campos de cultivo de maconha no departamento de Amambay, acompanhado por dois delegados da Polícia Federal brasileira.

Durante a visita às propriedades rurais, o ministro acompanhou o trabalho dos agentes da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai (SENAD/PY) na destruição das lavouras.



